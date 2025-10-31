Slušaj vest

Windows 10, koji je lansiran u julu 2015. godine, zvanično je dostigao kraj životnog ciklusa 14. oktobra 2025. Više od decenije nakon svog debija, i dalje je jedan od najkorišćenijih Windows sistema ikada. Na vrhuncu popularnosti, imao je preko 80% tržišnog udela među Windows računarima, prema StatCounter-u, dominaciju koju malo koji naslednik može da izazove. Iako je Windows 11 izazvao određeni pad, taj pad nije bio ni približno dramatičan kao što se očekivalo.

Čak i mesecima pre zvaničnog prestanka podrške, Windows 10 je zadržao snažnu poziciju, sa padom tržišnog udela od oko 10% u prethodnih šest meseci. Brojke jasno pokazuju da Windows 10 neće nestati preko noći. Statistički gledano, ostaje značajan igrač u Windows ekosistemu narednih godina, uprkos predviđanjima brzog opadanja.

Foto: Shutterstock

Windows 10 i dalje snažno drži tržište

U septembru 2025. Windows 10 se i dalje koristio na preko 40% Windows računara otprilike dva od pet računara. To je izuzetna brojka za operativni sistem koji se približava kraju svog zvaničnog životnog ciklusa, pokazujući koliko je ukorenjen među korisnicima. Uz to što Microsoft nudi besplatna produžena bezbednosna ažuriranja (ESU), nagli pad u korišćenju je vrlo malo verovatan.

Mnogi korisnici aktivno odlučuju da ostanu na Windows 10, umesto da prelaze na Windows 11 ili neki drugi operativni sistem. Neki instaliraju antiviruse trećih strana, drugi koriste izolovane sisteme, a neki prelaze na LTSC (Long-Term Servicing Channel) verziju. Nedavna istraživanja kompanije Which? pokazuju da oko 25% korisnika planira da nastavi sa korišćenjem Windows 10 i nakon završetka podrške, što dodatno potvrđuje njegovu dugovečnost.

Foto: Shutterstock

Zašto je Windows 10 i dalje popularan

Popularnost Windows 10 nije samo zbog funkcionalnosti ili izgleda, već se zasniva na tri ključna faktora. Prvo, imao je prednost zbog neuspeha Windows 8. Korisnici koji nisu voleli prethodnu verziju ili su je preskočili, brzo su prešli na Windows 10, prihvatajući njegovu stabilnost i poznat interfejs. Drugi razlog je što je Windows 11 doneo modernizovani interfejs koji nije bio univerzalno prihvaćen. Promene u desnom kliku, Control Panel-u i Action Center-u izazvale su nezadovoljstvo kod nekih korisnika.

Treći faktor su hardverska ograničenja. Mnogi računari nisu bili podobni za nadogradnju na Windows 11 zbog zahteva TPM 2.0 i Secure Boot. Iako tehnički moguće, takve mere su izvan domašaja prosečnih korisnika. Kao rezultat, Windows 10 je zadržao ogromnu, lojalnu bazu korisnika koja nije imala podsticaj da pređe na noviji sistem.

Foto: Microsoft.com

Šta budućnost donosi za Windows 10?

Uprkos završetku zvanične podrške, Windows 10 je daleko od zastarelog. Mnogi korisnici, posebno oni sa starijim računarima, nastaviće da ga koriste još najmanje 35 godina. Dostupnost besplatnog ESU do oktobra 2026. daje korisnicima vremena da pažljivo procene opcije bez žurbe sa nadogradnjom.

Osim ako Microsoft ne objavi novu, posebno privlačnu verziju Windows-a ili ako ključne aplikacije prestanu da podržavaju Windows 10, ovaj sistem će ostati relevantan. Čak i sledeća verzija, o kojoj se spekuliše kao Windows 12, nema zvaničan datum izlaska. U narednim godinama, Windows 10 će ostati pouzdan izbor za kućne i poslovne korisnike.

Foto: Shutterstock

Jednostavnost, stabilnost i performanse zadržavaju korisnike

Windows 10 je pružio ono što mnogim korisnicima najviše treba: stabilan, poznat i kompatibilan sistem. Njegov interfejs, optimizovane performanse i široka podrška za aplikacije čine prelazak na novi OS opcionalnim, a ne hitnim. Za mnoge, navikavanje na Windows 11 više je pitanje preferencije nego potrebe, posebno kada kompatibilnost hardvera ili trošak predstavljaju problem.

Čak i dok Microsoft nastavlja dalje, korisnici ne žele da napuste Windows 10. Njegova kombinacija jednostavnosti, pouzdanosti i dugovečnosti osigurava da ostane važan u domovima i firmama. Dugoročno, Windows 10 će biti upamćen kao jedan od najuspešnijih i najtrajnijih Microsoft-ovih operativnih sistema.