Da li alkotest može da registruje bezalkoholno pivo? Iako se nekim vozačima odgovor čini očiglednim, mnogi i dalje imaju dilemu. Jedan čovek je odlučio da to proveri u praksi - popio je 2 litra bezalkoholnog piva i potom duvao u alkometar. Kakav je bio rezultat?

Produženi vikendi i pauze od posla, naročito tokom proleća i leta, često znače druženja sa porodicom i prijateljima, kada se mnogi vozači odluče za bezalkoholno pivo. Poznato je da takva pića mogu sadržati tragove alkohola, ali pitanje je - koliko to zaista utiče na alkotest? Jedan muškarac je želeo da sazna kakav će rezultat pokazati alkometar nakon konzumiranja veće količine bezalkoholnog piva.

Može li alkotest da "uhvati" bezalkoholno pivo?

Popio 2 litra bezalkoholnog piva pa duvao u alkotest Foto: Printscreen Krone.at

Kako bi alko test bio što precizniji, muškarac je tokom tri sata popio četiri boce bezalkoholnog piva, svaka zapremine 0.5 litara, ukupno 2 litra. Važno je naglasiti da u tom periodu nije jeo ništa, kako hrana ne bi uticala na merenje. Rezultat - pet minuta nakon poslednjeg gutljaja, alkotest je pokazao 0.00 promila. Test je obavljen pomoću alkometra Promiler AMP-1.

Kratkotrajni rezultat odmah nakon ispijanja

Zanimljivo je da je muškarac proverio stanje i odmah nakon poslednjeg gutljaja. Tada je alkotest kratko pokazao 0.10 promila, što je bio najviši zabeleženi rezultat. Međutim, već nakon nekoliko minuta, vrednost se vratila na nulu. Ovaj test pokazuje da vozači ne moraju da brinu ako piju bezalkoholno pivo, čak i u količini od 2 litra - pod uslovom da sačekaju nekoliko minuta pre vožnje.

Pažnja kod radlera

Popio 2 litre bezalkoholnog piva pa duvao u alkotest Foto: Andrey Popov, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Situacija je drugačija kod radlera, pića koja sadrže alkohol jer se delimično prave od klasičnog piva. Takva pića ne bi trebalo da konzumiraju vozači koji planiraju da sednu za volan istog dana. Važno je da vozači budu svesni razlike između bezalkoholnog piva i napitaka koji ipak sadrže alkohol, makar i u manjim količinama.

Šta kaže zakon u Srbiji

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima u Srbiji, dozvoljena količina alkohola u krvi za većinu vozača iznosi do 0.20 promila. Međutim, važno je naglasiti da postoje stroža pravila za određene kategorije. Nulta tolerancija važi za: mlade vozače (do 21 godine starosti ili sa probnom vozačkom dozvolom), profesionalne vozače, vozače motocikala i mopeda i vozače koji prevoze decu. Za ove kategorije važi apsolutna zabrana alkohola (0.00 promila), što znači da i minimalna količina alkohola može dovesti do kazne.

Popio 2 litre bezalkoholnog piva pa duvao u alkotest Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Iako test pokazuje da bezalkoholno pivo nakon kratkog vremena ne ostavlja merljivu količinu alkohola, vozačima se savetuje: da sačekaju nekoliko minuta pre nego što sednu za volan, da izbegavaju pića poput radlera i da imaju na umu da za neke kategorije vozača važi nulta tolerancija.

