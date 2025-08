Čak i najmoćnije grafičke karte mogu da zakazu pod prevelikim zagrevanjem. Kada temperatura pređe 80 ili 90 stepeni Celzijusa, performanse počinju da opadaju. Da bi zaštitio hardver, GPU smanjuje taktove, ali to se reflektuje na tvoj framerate - može doći i do padova igre ili ozbiljnog trzanja koje kvari iskustvo igranja.

Tvoj procesor možda tiho koči performanse

Moćan GPU zahteva i moćan procesor. Ako je tvoj CPU stariji ili nije dizajniran za zahtevne igre, može doći do tzv. „bottleneck“-a. To znači da GPU čeka da CPU obradi podatke, što dovodi do pada performansi bez obzira koliko je sama grafička moćna.