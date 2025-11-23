Slušaj vest

Prema Malwarebytes‑u, Gmail je automatski uveo opciju koja omogućava Google‑u da pristupa mejlovima i prilozima korisnika kako bi trenirao AI modele, uključujući Gemini.

Mnogi korisnici tvrde da je ta opcija uključena “po defaultu”, pa je neophodno ručno da se isključi Gmail “Smart Features” da biste sprečili ovo.

Google Gmail Foto: Shutterstock

Kako tačno da isključite čitanje mejlova

Da biste u potpunosti isključili ovu opciju, potrebno je da isključite “Smart Features” na dva mesta u Gmail podešavanjima: jednom za Gmail / Chat / Meet, i drugi put unutar Google Workspace podešavanja.

Ako se deaktivira samo jedna stavka, obrada može da ostane aktivna, a podešavanja nisu jednaka na svim nalozima, jer Google postepeno uvodi promene. Zbog toga neki korisnici još uvek nemaju vidljive nove opcije, dok drugi tek sada saznaju da su im već uključene.

Foto: Shutterstock

Šta Google kaže povodom optužbi

Portparolka Google-a, Dženi Tomson, poručuje da su optužbe „zavaravajuće“ i da nije došlo do promene u podešavanjima.

Prema njenim tvrdnjama, “Smart Features”, odnosno proveravanja pravopisa, predlaganja teksta, praćenja paketa, integracije kalendara i letova, postoji godinama, te Google ne koristi sadržaj mejlova za treniranje Gemini AI modela.

Foto: Profimedia

Zašto je došlo do konfuzije

Početni nemir je izazvao članak Malwarebytes‑a koji je tvrdio da je automatski uključen AI trening putem Gmail‑a. Nekoliko korisnika prijavilo je da su njihova podešavanja “Smart Features” bila uključena, nakon čega su ih isključili, ali su se ponovo uključila bez upozorenja.

Prema tvrdnjama Googla, reč je o “personalizaciji”, odnosno Gmail koristi sadržaj mejlova samo da bi korisniku sugerisao odgovore, a ne da bi ga trenirao u AI modelima.