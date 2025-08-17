Slušaj vest

PC gejming je godinama bio gotovo sinonim za Windows. Zbog dominacije Microsoft-ovog operativnog sistema, skoro svaka igra na kraju dobije podršku za Windows, dok su alternative ostajale u senci. Portovanje igara na druge platforme zahteva dosta vremena i resursa, pa developeri prirodno biraju sistem sa najvećim brojem korisnika.

Međutim, uprkos toj dominaciji, Windows 11 nailazi na sve više kritika. Korisnici su nezadovoljni komplikovanim podešavanjima, stalnim ažuriranjima i čestim hardverskim problemima. Prelazak sa Windowsa 10 postaje obavezan zbog prestanka podrške, ali gotovo 37% gejmera, prema Steam anketi, to još nije uradilo. Očigledno je da nešto ne štima.

Majkrosoft Foto: Shutterstock

Linux beleži rast, ali i dalje nije bez mana

Iako alternativa ima malo, Linux se polako nameće kao sve ozbiljnija opcija. Pre pet godina, jedva 2% korisnika je koristilo Linux, a danas ta brojka prelazi 5%. Nije impresivno u poređenju s Windows-om, ali taj rast pokazuje da se stvari menjaju, i to zahvaljujući velikom napretku u podršci za igre.

Linux i dalje ima svoje izazove, posebno u kompatibilnosti sa igrama koje koriste Microsoft-ov DirectX. Iako sve više novih naslova nudi podršku za Vulkan i OpenGL, ogromna biblioteka postojećih igara i dalje zavisi od DirectX-a. Ipak, postoje rešenja koja tu razliku sve više smanjuju.

Foto: Shutterstock

SteamOS i Proton: Najjači aduti Linuxa za gejming

Valve je sa svojim SteamOS napravio ogroman pomak. Ova Linux distribucija, bazirana na Arch Linuxu, razvijena je za Steam Deck, ali koristi je sve više korisnika i na običnim računarima. Ključna prednost je u softveru Proton, koji omogućava igranje Windows igara na Linuxu.

Iako Proton može da se koristi i na drugim distribucijama, SteamOS i Arch Linux imaju snažnu zajednicu i redovno ažuriranje. Mnoge igre čak beleže bolje performanse na Archu nego na Windowsu, prema testovima nemačkog sajta Computer Base. Ipak, veliki problem ostaje, većina onlajn igara sa anti-cheat sistemima, poput „Valorant“ ili „Fortnite“, ne funkcioniše.

Foto: Steam

Pop!_OS i Nobara

Dve druge Linux distribucije koje se sve više preporučuju gejmerima su Pop!_OS i Nobara. Prva je bazirana na Ubuntu sistemu, dok druga koristi Fedora osnovu. Obe imaju optimizacije koje ih čine pogodnim za igranje, čak i u poređenju sa Windowsom 11, koji je u nekim testovima imao niži prosek frejmova.

Pop!_OS je poznat po jednostavnom korisničkom interfejsu, boljem upravljanju prozorima i podršci za NVIDIA GPU-ove. Nobara, s druge strane, pored gejminga nudi i odličnu podršku za kreatore sadržaja, uključujući alate poput OBS Studio, Davinci Resolve i Blender. Ako ste strimer ili YouTube kreator, ovo bi mogla biti idealna kombinacija.

Foto: Shutterstock

Windows još uvek vlada, ali..

Microsoft i dalje drži glavnu poziciju na tržištu i verovatno će tako ostati još neko vreme. Međutim, činjenica da su mali timovi open-source developera uspeli da ponude bolje performanse u mnogim igrama od giganta kao što je Microsoft, govori mnogo o potencijalu Linuxa.

Ulazak u svet Linux gejminga danas nije ni približno težak kao pre. Postoji više opcija, podrška je bolja nego ikada, a performanse su često impresivne. Ako ne igrate popularne onlajn naslove sa anti-cheat zaštitom, možda je baš sada pravi trenutak da isprobate neku od ovih alternativa i konačno se odvojite od Windowsa 11.