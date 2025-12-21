Slušaj vest

Svi savremeni uređaji emituju nejonizujuće elektromagnetno zračenje, istu vrstu koje proizvode Wi-Fi ruteri, TV aparati i mobilni telefoni. To zračenje je slabo, ispod dozvoljenih granica i nema snage da ošteti ćelije ili DNK, što znači da se ne može povezati sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Drugim rečima, laptop nije mini-mikrotalasna, iako tako ponekad izgleda kada se zagreje.

Ali, ako baš tražimo najgoreg krivca, onda titulu odnose mobilni telefoni, koji se drže blizu glave i tela, dok su desktop računari i laptopovi daleko manje rizični jer od njih obično sedimo na većoj udaljenosti. Ipak, postoji jedno zračenje koje mnogo više utiče na zdravlje od svih antena, talasa i gigaherca zajedno, a to je plavo svetlo ekrana. Ono ne može da vas "ozrači", ali može da vam poremeti san, izazove glavobolje i umor očiju.

Da li je bezbedniji laptop ili desktop?

Dakle, kompjuteri zrače, ali u okvirima bezbednim za ljude. Stručnjaci objašnjavaju da ni laptop ni desktop ne emituju opasno zračenje jer oba koriste nejonizujuće elektromagnetne talase, iste one koje proizvode ruteri i televizori. Međutim, postoji jedan detalj zbog kojeg laptop u praksi deluje jače i taj detalje je udaljenost.

Laptop se obično drži na 30 do 40 centimetara od očiju, dok su desktop monitori gotovo duplo udaljeniji. Rezultat? Korisnik je izložen većem intenzitetu plavog svetla, jedinog zračenja koje zaista ima vidljiv efekat kao što je umor očiju, nesanica i glavobolja.

Računica je jednostavna

Još jedna razlika skriva se u konstrukciji uređaja. Desktop monitori imaju stabilnije napajanje i bolje uzemljenje, pa je njihovo elektromagnetno zračenje minimalno.

Laptopovi, iako bezbedni, emituju nešto više EM talasa iz šasije i ekrana, ali na nivou znatno ispod međunarodnih granica. U praksi, sve se svodi na to ko je bliži licu, a tu laptop tu uvek pobeđuje.

Dupli stres za vid

Ako brinete o zdravlju svojih očiju, veći problem od samog zračenja je vreme koje provodimo ispred ekrana, naročito noću. Večernje "buljenje" u ekran postalo je maltene moderna verzija gledanja u mesečinu, samo što nam ova nova tehnološka "mesečina" remeti ceo naš organizam.

Ono što mnogi ne znaju jeste i da noćno korišćenje računara stvara dupli stres za vid jer plavo svetlo remeti biološki ritam, dok dugi, neprekidni fokus iscrpljuje očne mišiće. Zato se uveče simptomi pojačavaju, oči peku, glava pulsira, a slova plešu po ekranu. Stručnjaci zato preporučuju da se nakon 22 sata uveče smanji jačina svetla na ekranu, uključi "Night Mode" i radi u osvetljenoj prostoriji, ne u mrklom mraku.

