Nakon deset godina u službi miliona korisnika, Windows 10 je 14. oktobra 2025. prestao da prima podršku. Microsoft je obustavio bezbednosna ažuriranja, tehničke ispravke i nove funkcije, čime je sistem praktično ostavljen da sam opstaje u sve opasnijem digitalnom okruženju.

To ne znači da će vaši računari prestati da rade, ali svaki sledeći dan korišćenja povećava rizik. Bez redovnih zakrpa, čak i manji propusti u sistemu mogu postati ulazne tačke za viruse, zlonamerni softver i hakere.

“Poslednji Windows” - mit koji nije preživeo deceniju

Kada je lansiran 2015. godine, Windows 10 je predstavljen kao revolucionaran i "poslednji operativni sistem koji će vam ikada trebati". Mnogi su poverovali u tu viziju stalne nadogradnje bez potrebe za novim verzijama.

Međutim, Microsoft je promenio kurs. Sada se svi resursi preusmeravaju ka Windows 11, a Windows 10 odlazi u istoriju bez bezbednosne mreže koja ga je godinama održavala kao standard za kućnu i poslovnu upotrebu.

Odluka korisnika, ostati ili preći?

Milioni ljudi širom sveta i dalje koriste Windows 10, često na uređajima koji nisu dovoljno moderni za nadogradnju. I dok se operativni sistem i dalje može koristiti, stručnjaci upozoravaju da je to ozbiljan bezbednosni kompromis, posebno za one koji obavljaju online plaćanja ili vode poslovnu komunikaciju.

Ukoliko ne planirate prelazak odmah, imajte na umu da ćete biti izloženi bez novih zaštitnih mehanizama. Internet se menja svakog dana, a sistemi bez podrške brzo postaju meta sajber kriminalaca.

Tri realna puta unapred

Prva opcija je prelazak na Windows 11, idealno rešenje za one čiji računari ispunjavaju hardverske zahteve. Međutim, taj sistem zahteva TPM 2.0 čip i noviju generaciju procesora, što mnoge starije uređaje automatski eliminiše iz igre.

Druga opcija je prelazak na neki od Linux sistema kao što su Ubuntu ili Linux Mint. Besplatni su, stabilni i sve jednostavniji za korišćenje. Za osnovne zadatke, surfovanje, obradu dokumenata i gledanje filmova, potpuno su dovoljni i često bezbedniji.

Ako ostajete rizike svedite na minimum

Ako niste spremni na nadogradnju ili kupovinu novog računara, postoji i treća varijanta, ograničiti upotrebu postojećeg uređaja. To znači korišćenje računara isključivo u offline režimu, za pisanje, gledanje filmova ili čuvanje dokumenata.

Bez obzira na vaš izbor, obavezno napravite rezervnu kopiju svih važnih fajlova na eksterni disk ili u cloud. Prelazak na novi sistem ili čak samo reinstalacija starog uvek nosi rizik gubitka podataka koje je teško ili nemoguće nadoknaditi.