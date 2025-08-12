Slušaj vest

Microsoftova podrška za Windows 10 prestaje za nešto više od dva meseca, tačnije u oktobru 2025. godine. To znači da korisnici moraju da odluče šta će dalje, ostati na starom sistemu bez zaštite, preći na Windows 11 ili se uključiti u program za produžene bezbednosne ispravke (ESU).

Zvanične opcije koje Microsoft nudi su jednostavne, ali ograničavajuće: ili kupite novi računar sa Windows 11 ili platite za produžene ispravke za Windows 10. Međutim, kao što mnogi znaju, postoje i alternativni načini, poput instalacije Windows 11 na nepodržanom računaru ili prelaska na drugi operativni sistem (da, Linux je i dalje opcija).

Foto: Shutterstock

Tri načina ali jedna velika prepreka

Microsoft nudi tri načina za produženje podrške: korišćenje funkcije Windows Backup, plaćanje 1.000 Microsoft poena ili direktno plaćanje 30 dolara po uređaju. Ove opcije omogućavaju još godinu dana bezbednosnih ispravki, ali se odnose isključivo na verziju Windows 10 22H2 (Home, Pro, Pro Education i Workstation).

Problem je u tome što prva dva načina zahtevaju da imate Microsoft nalog. Za korisnike koji koriste lokalne naloge i brinu o privatnosti, ovo predstavlja ozbiljan problem. Microsoft praktično primorava korisnike da se odreknu lokalnih naloga ako žele nastavak podrške.

Foto: Shutterstock

ESU licenca zahteva Microsoft nalog

U zvaničnom tekstu podrške, Microsoft je jasno naveo da je ESU licenca vezana za Microsoft nalog. To znači da ćete, ako koristite lokalni nalog, morati da se prijavite pomoću Microsoft naloga da biste se uopšte uključili u ESU program.

Ovo je loša vest za sve one koji su se svesno odlučili za lokalne naloge zbog privatnosti, kontrole i jednostavnosti. Iako se radi samo o prijavi, ovaj korak otvara vrata za dublju integraciju sa Microsoft servisima i potencijalno dodatno prikupljanje podataka.

Foto: Shutterstock

Tehnička podrška - zaboravite na to

Čak i ako platite za ESU i obezbedite sebi još godinu dana bezbednosnih ispravki, važno je znati da Microsoft time ne nudi tehničku podršku. Nećete dobijati nove funkcije, niti će bilo kakvi problemi sa sistemom biti rešavani.

ESU se odnosi isključivo na bezbednosne zakrpe, što je dovoljno za one koji žele da zadrže svoj sistem bez većih promena, ali nije rešenje za korisnike koji očekuju aktivnu podršku kao do sada. Takođe, sistem mora biti potpuno ažuriran na verziju 22H2 da bi ESU uopšte funkcionisao.

Foto: Shutterstock

Dobra vest za korisnike sa više računara

Jedina prava pogodnost u celoj priči je ta što jedna ESU licenca može da se koristi na do 10 uređaja. To je korisno za one koji imaju više računara u domaćinstvu ili manjoj kancelariji i žele da izbegnu veće troškove.

Ipak, i dalje ostaje uslov, svi uređaji moraju biti povezani sa istim Microsoft nalogom. Za korisnike koji ne žele da prelaze na Microsoft nalog, izgleda da će najbolja opcija biti prelazak na alternativni operativni sistem koji više odgovara njihovim potrebama i filozofiji korišćenja računara.