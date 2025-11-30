Slušaj vest

Cene kompjuterskih delova, kao što su RAM memorija i SSD diskovi, poslednjih meseci naglo rastu širom sveta, a proizvođači računara upozoravaju da će zbog toga uskoro poskupeti i čitavi laptopovi i desktop računari. Drugim rečima, ono što je danas “povoljno”, sledećih meseci bi moglo da bude znatno skuplje.

Prema podacima nekoliko velikih PC kompanija, cena RAM memorije koja je zadužena za to da računar radi brzo i bez kočenja, skočila je i do pet puta u odnosu na period pre nekoliko meseci. SSD diskovi, na kojima se čuvaju igrice, fotografije, programi i sve ostalo, takođe su znatno poskupeli.

Foto: Shutterstock

Poskupljenje već posle praznika

Pojedine firme već su najavile da će odmah posle praznika podići cene svojih modela računara jer više ne mogu da ih prodaju po održivim cenama, dok su komponente sve skuplje. Zbog toga mnogi stručnjaci poručuju korisnicima da, ako planiraju kupovinu novog računara, ne čekaju proleće ili leto jer bi tada cene mogle da budu značajno veće.

Stručnjaci tvrde da će poskupljenja verovatno biti globalna i da će se osećati i kod nas u Srbiji. Zato mnogi savetuju da se ne čeka predugo, jer bi današnji prosečan laptop sledeće godine mogao da bude luksuz koji se plaća znatno više.

Foto: Shutterstock

Za sve je kriva AI

Razlog za poskupljenje je nagla i masovna potražnja iz sektora veštačke inteligencije, posebno od kompanija koje grade servere i virtuelna okruženja za treniranje ogromnih AI modela. Kako se kapaciteti fabrika nisu u potpunosti oporavili posle pandemijskih poremećaja, rast potražnje premašio je ponudu što je dovelo do skoka cena RAM-a i SSD-ova.

Iako se ovo dešava van Srbije, naša zemlja kao pretežno uvozno tržište, poskupljenje gotovo sigurno neće moći da izbegne. Uvoznici već prijavljuju više nabavne cene, a stručnjaci iz IT sektora navode da se u 2026. godini može očekivati primetan rast kompletnih PC konfiguracija.

Foto: Shutterstock

Najpogođeniji modeli srednje klase

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da novi laptopovi i desktop računari sve više koriste DDR5 RAM, koji je posebno pogođen nestašicama, pa se očekuje da će modeli srednje klase najpre osetiti poskupljenje.

Industrijski analitičari procenjuju da bi računari mogli da poskupe između pet i deset procenata, dok se kod gejming i profesionalnih konfiguracija očekuje i veći skok zbog njihove već tradicionalno visoke zavisnosti od brze memorije i naprednih grafičkih kartica. U prilog tome idu i najave pojedinih globalnih proizvođača da bi upravo grafički procesori mogli poskupeti tokom naredne godine, jer je i njihova proizvodnja pogođena manjkom memorijskih čipova.

Foto: Shutterstock/AlessandroBiascioli

Načekaćemo se do normalnih cena

Ostaje pitanje kada bi tržište moglo da se stabilizuje. Proizvođači memorije ulažu u proširenje kapaciteta, ali stručnjaci upozoravaju da se globalni disbalans neće brzo rešiti.

Ako se potražnja za AI infrastrukturom nastavi dosadašnjim tempom, realno je očekivati da će cene komponenti biti povišene bar do kraja 2026, dok pojedine procene stabilizaciju pomeraju i na 2027. godinu.

