Slušaj vest

Kada želimo da podelimo drage trenutke sa porodicom i prijateljima, ne bi trebalo da bude važno koji uređaj koristimo, već bi razmena podataka jednostavno i lako morala da funkcioniše u svakom slučaju. Ipak, to do sada nije bio slučaj, pa su korisnici priželjkivali praktičan i brz način za razmenu fajlova između različitih uređaja.

Zato je Google konačno omogućio lagano prebacivanje fajlova između Androida i iOS-a i obradovao korisnike šitrom sveta. Za sada ovo funkcioniše samo na Pixel 10 telefonima, ali planiraju da funkciju uskoro prošire na druge Android uređaje.

Foto: Shutterstock

Šta ovo znači za običnog korisnika?

Sada možete da pošaljete fotografije, video snimke, dokumente i slične fajlove sa Androida na iPhone i obrnuto, bez aplikacija trećih strana, kablova ili mejlova, dovoljno je samo da uključite Quick Share na Androidu ili AirDrop na iPhoneu.

Ceo proces je zaštićen i testiran, a Google kaže da je ovo još jedan važan korak ka tome da Android i iPhone bolje sarađuju.

Foto: Shutterstock

Akcenat stavljen na bezbednost

Iz kompanije su naglasili da je funkcija napravljena sa naglaskom na bezbednost, štiteći podatke korisnika snažnim mehanizmima koje su testirali nezavisni bezbednosni stručnjaci.

"Ovo je samo još jedan način na koji donosimo bolju kompatibilnost između operativnih sistema, nakon našeg rada na RCS standardu i upozorenjima za nepoznate trakere", rekli su iz kompanije Google.

Foto: Shutterstock

Kako je radilo pre nove funkcije?

Do sada nije postojalo direktno, jednostavno slanje fajlova između Androida i iPhone-a, već su korisnici koristili različite sisteme koji nisu mogla da komuniciraju međusobno. Zbog toga su ljudi morali da koriste razne alternativne metode koje su spore, komplikovane, zahtevaju dodatne aplikacije i nisu baš praktične.

Najčešći načini prebacivanja fajla su: Slanje preko aplikacija (WhatsApp, Viber, Messenger), koje smanjuju kvalitet fotografija i video snimaka, slanje e-mailom koje je sporo i nezgodno za velike fajlove, putem Google Drive / iCloud / Dropbox ili preko USB kabla.