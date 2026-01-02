Slušaj vest

Apple možda nije izmislio bežične slušalice, ali je tehnološki gigant popularizirao tehnologiju sa AirPods-ima još 2016. I kao i sa svim popularnim stvarima, prevaranti su brzo uskočili u trend i počeli da prodaju falsifikovane AirPod-ove po veoma niskim cijenama. Ako ste nedavno kupili par AirPods slušalica ili samo želite da proverite da li je postojeći par koji ste kupili pre nekog vremena originalan ili ne, evo nekoliko načina da utvrdite da li su vaše slušalice prava stvar.

Pakovanje i priručnici nedostaju

Jedan od najlakših načina da proverite da li su vaši AirPod-ovi pravi ili ne jeste da proverite pakovanje u kom su došli. Apple ulaže mnogo truda u pakovanje, što otežava falsifikatorima da kopiraju i ponude isto iskustvo kao i pravi.

Foto: Shutterstock

Lažni AirPods često imaju pogrešno napisane reči i ponekad koriste drugačiji ili veći font. Još jedan znak je da su etikete na originalnim AirPod-ovima odvojene, dok falsifikovane imaju samo jedan komad papira. Ako vaši AirPods imaju malo izbledeli Apple logo ili ugrizeni deo ima zakrivljene ivice, velike su šanse da ih nije napravio Apple.

Kada otvorite kutiju, proverite sadržaj unutra. Originalni AirPods dolaze sa uputstvom za upotrebu, garantnom karticom i bezbednosnim listom, tako da ako vam nešto od ovoga nedostaje, neko je verovatno otvorio kutiju pre nego što ste je kupili ili je proizvod lažan.

Proverite serijski broj

Falsifikatori su svakim danom sve bolji, ali jedna oblast u kojoj bi mogli da zabrljaju je serijski broj. Svaka originalna kutija za AirPods dolazi sa serijskim brojem, pa obavezno pređite na Apple stranicu za proveru serijskog broja i unesite serijski broj svojih bežičnih slušalica da biste videli da li su originalne ili ne.

Foto: Shutterstock

Ali čak i ako je vaš serijski broj prošao Appleovu proveru, mala je šansa da AirPods unutra mogu imati drugačiji serijski broj. Da biste proverili da li kutija i uređaj imaju isti broj, otvorite AirPods i proverite donju stranu slušalica. Originalni AirPods imaju serijske brojeve odštampane na donjoj strani slušalica, pa se uverite da odgovaraju onima na kutiji.

Serijski brojevi za AirPods Pro 2nd gen i AirPods 3rd gen nalaze se unutar šarke kućišta za punjenje blizu ivice, dok se za AirPods Mak nalazi na unutrašnjoj strani leve jastučiće za uši, odmah iznad zvučnika.

Povežite svoj telefon

Apple je predstavio novu funkciju sa iOS 16 koja može da proveri da li su AirPods koje ste povezali lažni ili ne. Ako dobijete upozorenje „Ne mogu da proverim AirPods“ odmah nakon što uparite svoje bežične slušalice, postoji šansa da ste dobili falsifikat. Međutim, to nije uvek slučaj jer ćete možda videti istu poruku i kada povezujete prave zbog nekih grešaka ili problema sa softverom.

Foto: Shutterstock

Proverite boju, izradu i kvalitet zvuka

Ako ste kupili AirPods u bilo kojoj drugoj boji osim bele, oni su lažni. Apple proizvodi AirPods samo u jednoj boji, pa ako ih vidite u različitim bojama, prevareni ste.

Takođe, većina lažnih AirPod-ova ima nedovršene ivice ili neke druge nedostatke. Da biste proverili da li su prava stvar, pokušajte da uporedite svoj par sa slikama na Apple web lokaciji. Ako su lajsnice labave ili imaj dugme umesto senzora, oni su lažni. Takođe možete utvrditi autentičnost tako što ćete proveriti višenamensko dugme na poleđini kućišta za punjenje. Lažni često imaju labavo ili podignuto dugme, dok će originalni par imati dugme u skladu sa ostatkom kućišta.

Foto: Shutterstock

Loš kvalitet zvuka

U slučaju da još uvek ne možete da utvrdite da li su slušalice koje ste kupili prave, obratite pažnju na kvalitet zvuka. Lažni AirPods često imaju loš kvalitet zvuka i nedostaju im jasnoća i bas. Ponekad možda nećete dobiti ni mikrofon.

Takođe, nedostaju neke napredne funkcije poput prostornog zvuka i drugih audio poboljšanja, tako da ako određene funkcije ne rade kako je predviđeno, vaši AirPods mogu biti lažni.

