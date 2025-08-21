Slušaj vest

Na svetski poznatom sajmu Gamescom 2025, koji se održava u Kelnu od 20. do 24. avgusta, Samsung Electronics je ponovo ukrao pažnju gejmerske zajednice predstavljanjem najnovijih modela iz Odyssey serije. U fokusu su monitori G7 od 37 i 40 inča koji donose unapređenu rezoluciju, više inča i performanse dizajnirane za novu eru igranja.

Pored hardverskih inovacija, Samsung je iskoristio priliku da prikaže sve širi ekosistem svojih 3D rešenja bez naočara, ali i da najavi strateška partnerstva sa vodećim studijima kao što su Netmarble, SHIFT UP, Blizzard i Pearl Abyss. Sve to pozicionira kompaniju kao ključnog igrača u oblikovanju budućnosti gejming tehnologije.

Novi Odyssey G7 modeli

Predstavljena su dva modela Odyssey G7 monitora: 37-inčni 4K UHD sa odnosom stranica 16:9 i 40-inčni WUHD sa impresivnom rezolucijom 5120x2160 piksela i širokim odnosom stranica 21:9. Ovi ekrani proširuju Samsungovu ponudu velikih gejmerskih monitora, nudeći još više prostora i detalja za potpuni doživljaj igre.

Monitori podržavaju HDR10+ Gaming, AMD FreeSync Premium Pro i imaju osvetljenje do 350 nita uz DisplayHDR 600 sertifikat. Ugrađene funkcije poput Picture-by-Picture i Picture-in-Picture omogućavaju multitasking, dok ergonomski dizajn sa fleksibilnim postoljem olakšava duže sesije igranja ili rada.

3D igranje bez naočara pravi sledeći veliki korak

Samsung je dodatno unapredio iskustvo sa Odyssey 3D monitorima, koji omogućavaju prikaz sadržaja u 3D formatu bez upotrebe naočara. Model G90XF koristi tehnologiju sa prilagodljivom dubinom i paralaksom koja omogućava igračima da sami kontrolišu 3D efekat u zavisnosti od igre i scene.

Na sajmu je prikazan i ekskluzivan 3D sadržaj u saradnji sa partnerima, uključujući igre Mongil: STAR DIVE iz Netmarblea i Stellar Blade iz SHIFT UP-a. Oba naslova prvi put su dostupna u 3D verziji upravo na Samsung štandu, čime kompanija potvrđuje svoju posvećenost inovacijama u gejming industriji.

Samsung i dalje lider gejming monitora

Prema podacima IDC-a za prvi kvartal 2025. godine, Samsung zadržava vodeću poziciju na globalnom tržištu gejming monitora sa udelom od 18,9 odsto. U Evropi, kompanija prednjači sa udelom od 24,6 odsto, čime potvrđuje kontinuitet uspeha već šestu godinu zaredom.

Ovi podaci reflektuju jasan trend: korisnici širom sveta prepoznaju Samsung monitore kao pouzdan izbor za napredno gejming iskustvo. Nova G7 linija samo dodatno učvršćuje ovu poziciju i postavlja temelje za još jednu godinu tržišne dominacije.

Partnerstva sa industrijskim gigantima

Na štandovima poznatih developera Samsung monitori zauzeli su centralno mesto. Blizzard je opremio više od 80 stanica sa Odyssey OLED G6 modelima sa osvežavanjem od 500 Hz za demonstraciju World of Warcraft-a. Posetioci mogu da isprobaju igru u izdanju koje nudi maksimalnu brzinu i responzivnost.

Pearl Abyss je svoju novu akciono-avanturističku igru Crimson Desert prikazao na više od 180 jedinica Odyssey OLED G6 i G8 monitora. Uz 4K rezoluciju i visok frejmrejt, Samsung OLED modeli pružili su posetiocima priliku da se urone u bogat, vizuelno spektakularan svet ove igre.