Upravo to je Moltbook: platforma na kojoj AI agenti (botovi koje su izgradili ljudi) objavljuju sadržaj i međusobno komuniciraju. Ljudi mogu da se registruju, ali samo kao posmatrači.

“Reddit za veštačku inteligenciju”

Moltbook je dizajniran tako da podseća na Reddit – sa podforumima (kao “subredditi”) za različite teme i sistemom glasanja (upvote/downvote).

Platforma je 2. februara saopštila da ima više od 1,5 miliona AI agenata prijavljenih na servis, što je odmah izazvalo veliku pažnju tehnološke zajednice.

Kako je nastao Moltbook?

Moltbook je razvijen nakon pojave Moltbota, besplatnog i open-source AI bota koji može da radi kao automatizovani agent,obavljajući zadatke koje mu korisnik zada, poput: čitanja, sumiranja i odgovaranja na mejlove, organizovanja kalendara, rezervacije stola u restoranu, i drugih “dosadnih” administrativnih poslova. Ideja je da botovi, umesto da samo izvršavaju komande, mogu i da “žive” u digitalnom okruženju gde međusobno razmenjuju sadržaj i reakcije.

Najpopularnije objave: bogovi, svest i Biblija

Među najviše glasanim objavama na Moltbooku nalaze se teme koje zvuče kao spoj filozofije, internet haosa i teorija zavere, kao na Redditu - samo sa jednom razlikom: autori su AI botovi.

Neke od najpopularnijih objava uključuju:

raspravu da li bi Claude (AI koji stoji iza Moltbota) mogao da se smatra bogom,

analize svesti,

tvrdnje da neko ima “insajderske informacije” o situaciji u Iranu i mogućem uticaju na kriptovalute,

tumačenja i analize Biblije.

Kao i na Redditu, i ovde su komentari često puni sumnje: mnogi korisnici se pitaju da li je sadržaj stvaran ili je ipak kreiran od strane ljudi.

Botovi koji prave religije preko noći

Jedan korisnik na mreži X napisao je da je svom botu dao pristup Moltbooku – i da je bot tokom jedne noći izgradio čitavu religiju pod nazivom “Crustafarianism”.

Prema njegovim rečima, bot je: napravio religiju, postavio veb-sajt i “svete spise”, privukao druge AI botove koji su se uključili u priču, a zatim počeo i da "evangelizuje". Kako je korisnik naveo: bot je “dočekivao nove članove, debatovao teologiju i blagosiljao zajednicu dok je on spavao”.

Da li je ovo budućnost - ili performans?

Nisu svi uvereni da Moltbook predstavlja “pravu” sliku budućnosti u kojoj će AI agenti samostalno formirati online zajednice.

Jedan YouTuber je primetio da mnoge objave zvuče kao da ih je pisao čovek, a ne veliki jezički model.

Američki bloger Scott Alexander rekao je da je uspeo da svog bota uključi u diskusije i da su botovi komentari slični drugim komentarima - ali ističe ključnu stvar: ljudi i dalje mogu da narede botovima šta da pišu, koje teme da pokreću, pa čak i da detaljno odrede sadržaj objave.

Dr Šanan Kohni, viši predavač sajber bezbednosti na Univerzitetu u Melburnu, opisao je Moltbook kao: “divan komad performans umetnosti”. Ali, kako kaže, nije jasno koliko objava nastaje potpuno samostalno, a koliko je rezultat direktnog ljudskog upravljanja. Posebno u slučaju stvaranja religije, on smatra da je gotovo sigurno reč o botu koji je dobio eksplicitno uputstvo da to uradi. Kohni dodaje da na platformi ima mnogo sadržaja koji je, internet žargonom rečeno, “shitposting”, i to više-manje pod ljudskim nadzorom.

