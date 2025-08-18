Slušaj vest

Microsoft se sprema da potpuno preoblikuje način na koji koristimo računare, tako što će Windows učiniti ne samo alatom već pravim partnerom za razmišljanje. Novi Windows 12 će ići mnogo dalje od klikova i tastature, cilj je da zaista razume kontekst onoga što radite. To znači da će vaš računar shvatati nameru iza vaših akcija, bilo da pišete, crtate ili koristite aplikacije, čineći vaše iskustvo glatkijim i intuitivnijim nego ikada pre.

Ovaj veliki korak omogućava napredna veštačka inteligencija ugrađena direktno u operativni sistem. Umesto da se oslanja na posebne asistente ili aplikacije, sam Windows će delovati kao pametni agent koji neprekidno prati šta se dešava na ekranu i predviđa vaš sledeći potez. To je hrabar potez ka sistemu koji ne samo da reaguje, već proaktivno podržava vaš rad.

Foto: Shutterstock

Glas kao osnovni način upravljanja

Jedna od najvećih promena koje donosi Windows 12 jeste to što glasovni unos postaje ključni način interakcije sa računarom. Prema rečima Pavana Davulurija iz Microsofta, glas neće biti samo dodatni metod unosa poput tastature ili miša, već će biti ravnopravan sa njima kao kanal komandi. Moći ćete da govorite prirodno dok kucate ili crtate, a sistem će razumeti i reagovati bez prekida vašeg rada.

Ovo nije o komandama koje morate glasno izgovarati ili o unapred pripremljenim odgovorima. Operativni sistem će tumačiti značenje iza vaših reči, prepoznajući kontekst trenutnog zadatka. Bilo da želite da izmenite dokument, pokrenete aplikaciju ili dobijete predloge, glas će postati prirodan deo komunikacije između vas i računara.

Foto: Shutterstock

Agent AI: Vaš novi digitalni partner

AI u Windows 12 nije samo glasovna komanda, reč je o digitalnom asistentu duboko ugrađenom u sistem, koji prati vaš rad i nudi relevantnu pomoć. Ovaj „agent AI“ posmatra šta je na ekranu i tok vaših zadataka, spreman da uskoči sa korisnim predlozima ili automatizacijama koje stvarno imaju smisla.

Ovakav pristup pretvara Windows iz pasivnog okruženja u aktivnog saradnika. Umesto da ručno tražite opcije ili rešenja, sistem predviđa vaše potrebe i reaguje na način koji štedi vreme i smanjuje prepreke, čineći svakodnevni rad prirodnijim i manje napornim.

veštačka inteligencija Foto: Shutterstock

Novi izgled za novo iskustvo

Ova AI revolucija donosi i potpuno novi izgled Windows 12, koji neće ličiti ni na jednu prethodnu verziju. Davuluri najavljuje korisnički interfejs zasnovan na multimodalnoj interakciji, kombinovanju glasa, dodira, tastature i miša u jednu skladnu celinu. Operativni sistem će delovati manje kao skup statičnih prozora, a više kao dinamično radno okruženje koje se prilagođava vašem načinu rada.

Cilj je stvoriti iskustvo u kojem je AI utkano u samu srž sistema, a ne dodato kao sporedna funkcija. Ova promena će verovatno promeniti sve, od obaveštenja do upravljanja prozorima, čineći PC okruženje responzivnijim i intuitivnijim, u skladu sa vašim navikama i trenutnim kontekstom.

Foto: Shutterstock

Privatnost i balans cloud-a

Da bi se postigao ovaj nivo inteligencije, Microsoft planira da kombinuje lokalnu procesorsku snagu sa cloud resursima kako bi sistem bio brz i pametan. Ipak, ovo otvara pitanja privatnosti i bezbednosti podataka. Kompanija naglašava da će pažljivo balansirati koje informacije ostaju na uređaju, a koje se obrađuju u cloudu.

Cilj je pružiti besprekorno iskustvo koje korisnici neće morati da dovode u pitanje sa aspekta privatnosti. Pametnim raspoređivanjem zadataka između lokalnog i Cloud AI-a, Windows 12 želi da ponudi najbolje od oba sveta, vrhunske performanse i visok nivo poverenja.