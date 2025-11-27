Slušaj vest

AirTagovi imaju funkciju zaštite od praćenja koja automatski obaveštava korisnike, iPhone i Android, ako ih prati nepoznat AirTag. Oni će ili dobiti obaveštenje na telefonu ili čuti kako AirTag pišti, što im omogućava da ga lako lociraju i uklone. Čak i kada imate dobre namere ili pristanak osobe, ona možda neće shvatiti ko je stavio AirTag, što može dovesti do konfuzije, sukoba ili uništenja uređaja.

Find My već nudi bolju opciju za zajedničko deljenje lokacije među prijateljima, partnerima i članovima porodice. Ovaj sistem omogućava praćenje u realnom vremenu, kao i obaveštenja o dolasku ili odlasku, bez problema sa skrivenim praćenjem. Budući da je ugrađen u svaki Apple uređaj, to je mnogo pouzdaniji i transparentniji način za praćenje osobe koja želi da bude praćena.

Air tag Apple uređaj Foto: Shutterstock

Zašto nije dobar za praćenje automobila

AirTagovi su lako otkriveni u ukradenim vozilima, jer funkcija zaštite od praćenja obaveštava lopova da je nepoznat AirTag u blizini. Kada ga otkriju, mogu ga locirati, ukloniti i baciti pre nego što dobijete korisne informacije o njegovoj lokaciji. Zbog toga su slabija opcija za prevenciju krađe u poređenju sa posvećenim GPS sistemima koji pružaju stalna ažuriranja i ne mogu biti isključeni putem obaveštenja.

AirTagovi zavise od toga da li se u njihovoj okolini nalaze Apple uređaji. Kretanje automobila u područjima sa malim saobraćajem ili na selu može dovesti do toga da nema nikakvih ažuriranja duže vreme. Iako mogu pomoći da se zapamti gde ste parkirali ili da se vidi poslednja poznata lokacija, nisu dovoljno pouzdani za praćenje u stvarnom vremenu.

Previše oslanjanja na GPS remeti sposobnost prostornog pamćenja Foto: Shutterstock

Zašto AirTag nije dobar za pse i ljubimce

Psu koji beži često izbegavaju ljude, što znači da će verovatno izbegavati i područja sa dovoljno iPhone uređaja za slanje lokacijskih ažuriranja. U ruralnim oblastima, AirTag možda nikada neće poslati signal. Čak i u urbanim sredinama, praćenje će biti sporo i netačno u poređenju sa pametnim ogrlicama za pse koje pružaju stalna ažuriranja.

Postoje i sigurnosni problemi: pas može žvakati ili progutati AirTag, što može zahtevati skupu operaciju ili izazvati povrede. Blato, voda i igra mogu oštetiti bateriju ili izazvati koroziju. Takođe, ukradeni psi se ponekad kradu, a ako bi osoba koja je ukrala psa znala za AirTag, mogla bi ga ukloniti, baš kao što bi lopov uklonio uređaj iz automobila.

Istraživanje na gotovo 800 pasa otkrilo je molekule povezane sa starenjem Foto: Shutterstock

Zašto AirTag nije najbolji izbor za pakete

Krađa paketa je postala sve češća, ali stavljanje AirTag-a u kutiju može obavestiti lopova da je unutra praćen uređaj. Ovo može dovesti do toga da lopov shvati da paket sadrži nešto vredno, što može podstaći krađu. Poštari ili kuriri takođe mogu otvoriti pakete, a obaveštenje o AirTagu može slučajno signalizirati nešto vredno za krađu.

Ažuriranja lokacije takođe mogu biti zbunjujuća. Obični kurirski rutama mogu izgledati kao sumnjivo kretanje, zbog čega ćete možda pomisliti da je vaš paket ukraden. Čak i ako ste 100% sigurni da je paket ukraden, ta informacija ne garantuje da će vlasti moći da ga pronađu, jer AirTag ne daje pravo da se ulazi u privatne domove.

Foto: Shutterstock

AirTagovi na vidljivim mestima gube efikasnost

Pošto su AirTagovi postali popularni, lopovi znaju kako da ih brzo otkriju, pa su lako uočljivi ako nisu dobro sakriveni. Funkcija zaštite od praćenja čini ih još lakšim za otkrivanje i uklanjanje. To znači da AirTag može da ne uspe u trenutku kada vam je najpotrebniji, ako nije pravilno sakriven.

Kreativna mesta za skrivanje značajno povećavaju efikasnost. Neki ljudi ih šiju u torbe ili ih stavljaju duboko unutar objekata umesto da ih ostavljaju u spoljnim džepovima. Baterije traju više od godinu dana, što olakšava dugoročno skrivanje, i svakako vredi uložiti dodatni trud u cilju zaštite vrednih stvari.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: