Alister Mekfarlejn, mozak iza hit igre Rust i direktor studija Facepunch, dospeo je u centar pažnje ponudivši 25 miliona dolara Amazon Game Studios-u za preuzimanje MMO igre New World. Igra je planirana za gašenje u januaru 2027. godine, ali Mekfarlejnov hrabar potez želi da spreči njen nestanak.

Ova ponuda pokrenula je razgovor o sudbini online svetova. Mekfarlejn je izjavio da “igre nikada ne bi trebalo da nestaju,” naglašavajući da je njegova ponuda konačna. Gejmeri i developeri sada raspravljaju da li popularni MMO-i zaista mogu da opstanu i nakon zvaničnog gašenja.

Foto: Shutterstock

Davanje kontrole igračima

Mekfarlejnov plan ide dalje od same kupovine igre. On je predložio omogućavanje igračima da samostalno hostuju servere, što bi omogućilo da New World i dalje postoji i nakon što Amazon ugasi zvanične servere.

Stavljanjem moći u ruke zajednice, Mekfarlejn želi da kreira model u kojem fanovski serveri mogu sačuvati svet i kulturu igre. Ovakav pristup mogao bi da promeni način na koji online igre opstaju nakon odluka velikih kompanija.

Foto: Shutterstock

Reakcije industrije i podrška developera

Drugi developeri su reagovali na Mekfarlejnovu inicijativu. Direktor komunikacija za igru Palworld izrazio je spremnost da podeli troškove ukoliko bi se originalna alfa verzija New World-a vratila kao poseban režim.

U međuvremenu, Sajmon Kolins-Laflem, kreator igre Hytale, dao je savete o kupovini otkazanih igara, ističući sve veće interesovanje developera za načine da spasu omiljene igre fanova. Ova rasprava pokazuje da gejming zajednica sve više preuzima inicijativu da sačuva virtualne svetove.

Foto: Shutterstock

Šta ovo znači za online gejming

Online igre često nestaju u trenutku kada se serveri ugase, ostavljajući posvećene igrače bez mogućnosti da nastave igru. Mekfarlejnov potez skreće pažnju na širi problem u industriji: ko zapravo odlučuje o sudbini voljenih virtuelnih svetova?

Ako više developera prihvati ovakav pristup, industrija bi mogla da se okrene modelima vođenim od strane zajednica. Fanovi bi mogli da imaju veću kontrolu nad igrama u koje ulažu vreme i strast, produžavajući život naslova i nakon odluka izdavača.

Foto: Shutterstock

Sledeći potez Amazona i budućnost New World-a

Amazon još uvek nije zvanično komentarisao Mekfarlejnovu ponudu. Odluka kompanije verovatno će odlučiti da li New World ostaje aktivna igra ili nestaje u istoriji.

Bez obzira na ishod, Mekfarlejnova inicijativa već je izazvala debatu i pažnju na gejming forumima. Ona odražava sve veći pokret za izazivanje tradicionalnog životnog ciklusa online igara i istraživanje novih načina da digitalni svetovi ostanu živi.

