Hoće li se svet New World-a zaista ugasiti: Tvorac Rust-a nudi 25 miliona da spasi igru!
Alister Mekfarlejn, mozak iza hit igre Rust i direktor studija Facepunch, dospeo je u centar pažnje ponudivši 25 miliona dolara Amazon Game Studios-u za preuzimanje MMO igre New World. Igra je planirana za gašenje u januaru 2027. godine, ali Mekfarlejnov hrabar potez želi da spreči njen nestanak.
Ova ponuda pokrenula je razgovor o sudbini online svetova. Mekfarlejn je izjavio da “igre nikada ne bi trebalo da nestaju,” naglašavajući da je njegova ponuda konačna. Gejmeri i developeri sada raspravljaju da li popularni MMO-i zaista mogu da opstanu i nakon zvaničnog gašenja.
Davanje kontrole igračima
Mekfarlejnov plan ide dalje od same kupovine igre. On je predložio omogućavanje igračima da samostalno hostuju servere, što bi omogućilo da New World i dalje postoji i nakon što Amazon ugasi zvanične servere.
Stavljanjem moći u ruke zajednice, Mekfarlejn želi da kreira model u kojem fanovski serveri mogu sačuvati svet i kulturu igre. Ovakav pristup mogao bi da promeni način na koji online igre opstaju nakon odluka velikih kompanija.
Reakcije industrije i podrška developera
Drugi developeri su reagovali na Mekfarlejnovu inicijativu. Direktor komunikacija za igru Palworld izrazio je spremnost da podeli troškove ukoliko bi se originalna alfa verzija New World-a vratila kao poseban režim.
U međuvremenu, Sajmon Kolins-Laflem, kreator igre Hytale, dao je savete o kupovini otkazanih igara, ističući sve veće interesovanje developera za načine da spasu omiljene igre fanova. Ova rasprava pokazuje da gejming zajednica sve više preuzima inicijativu da sačuva virtualne svetove.
Šta ovo znači za online gejming
Online igre često nestaju u trenutku kada se serveri ugase, ostavljajući posvećene igrače bez mogućnosti da nastave igru. Mekfarlejnov potez skreće pažnju na širi problem u industriji: ko zapravo odlučuje o sudbini voljenih virtuelnih svetova?
Ako više developera prihvati ovakav pristup, industrija bi mogla da se okrene modelima vođenim od strane zajednica. Fanovi bi mogli da imaju veću kontrolu nad igrama u koje ulažu vreme i strast, produžavajući život naslova i nakon odluka izdavača.
Sledeći potez Amazona i budućnost New World-a
Amazon još uvek nije zvanično komentarisao Mekfarlejnovu ponudu. Odluka kompanije verovatno će odlučiti da li New World ostaje aktivna igra ili nestaje u istoriji.
Bez obzira na ishod, Mekfarlejnova inicijativa već je izazvala debatu i pažnju na gejming forumima. Ona odražava sve veći pokret za izazivanje tradicionalnog životnog ciklusa online igara i istraživanje novih načina da digitalni svetovi ostanu živi.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
BONUS VIDEO:
Operacija koja se ne viđa često