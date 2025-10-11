Slušaj vest

Ako još uvek koristite ovaj operativni sistem, verovatno imate mnoga pitanja o tome šta će se tačno dogoditi nakon tog datuma. Na internetu kruži mnogo informacija, ali i mnogo dezinformacija i mitova o prestanku podrške za Windows 10.

U nastavku razbijamo pet najčešćih mitova o kraju podrške za Windows 10 – od verovanja da će sistem potpuno prestati da radi, do pogrešnih tvrdnji da je bezbedno koristiti ga bez bezbednosnih ažuriranja.

Windows 10, Microsoft Foto: Shutterstock

Mit 1: Windows 10 će prestati da radi nakon 14. oktobra 2025.

Mnogi korisnici veruju da će Windows 10 nakon pomenutog datuma jednostavno prestati da funkcioniše. To, naravno, nije tačno.

Prestanak podrške znači samo da Microsoft više neće izdavati ažuriranja – ni funkcionalna ni bezbednosna. Operativni sistem će nastaviti da radi normalno, ali bez novih zakrpa i poboljšanja.

Dakle, Windows 10 neće prestati da radi, već će ostati bez redovnih ažuriranja. Kao što su mnogi nastavili da koriste Windows 7 i posle kraja njegove podrške, isto će se desiti i sada.

Pored toga, Microsoft će po prvi put omogućiti proširenu podršku (Extended Security Updates – ESU) i za kućne korisnike, što znači da će biti moguće dobijati bezbednosna ažuriranja i nakon 2025. godine, čak besplatno tokom prve godine.

Mit 2: Bezbedno je koristiti Windows 10 i bez ažuriranja ako ste pažljivi

Iako će Windows 10 nastaviti da radi, činjenica da više neće dobijati bezbednosne zakrpe predstavlja ozbiljan rizik. Neki korisnici tvrde da bezbednosna ažuriranja nisu neophodna i da je dovoljno biti oprezan na internetu, ali to jednostavno nije realno.

Čak i ako ste veoma pažljivi, vremenom će se otkrivati nove ranjivosti koje Microsoft više neće popravljati. To znači da će vaš sistem postajati sve ranjiviji na napade.

Dodatni problem je što većina korisnika nije toliko pažljiva koliko misli da jeste – klik na pogrešan link ili otvaranje sumnjivog fajla može biti dovoljno da računar bude ugrožen.

Ukratko, bezbednosna ažuriranja su neophodna, pa je najbolje iskoristiti Microsoftovu ponudu za produženu podršku, makar tokom prve (besplatne) godine.

Foto: Shutterstock

Mit 3: Ako ne želite da platite produženu podršku, morate da sinhronizujete sve podatke sa Microsoftom

Jedna od čestih zabluda je da, ako želite besplatna bezbednosna ažuriranja do oktobra 2026, morate da sinhronizujete sve podatke sa Microsoftom.

To nije tačno.

Da biste besplatno pristupili ESU programu, potrebno je samo da sinhronizujete osnovna podešavanja sistema putem aplikacije Windows Backup i OneDrive-a, a ne i lične fajlove poput slika, videa ili dokumenata.

Korisnici u Evropskoj uniji uopšte ne moraju da sinhronizuju ništa, zahvaljujući propisima Digital Markets Act-a. Dakle, ne postoji opravdan razlog da ne iskoristite ovu opciju.

Foto: Pexels

Mit 4: Nije potreban Microsoft nalog za produžena ažuriranja

Još jedna zabluda je da možete dobiti produžena ažuriranja bez Microsoft naloga.

U stvarnosti, Microsoft nalog je obavezan – bez obzira da li koristite besplatnu verziju ESU programa ili plaćate 30 dolara godišnje.

Čak i ako pokušate da koristite privremeni ili lažni nalog, to neće funkcionisati. Microsoft je najavio da će proveravati da li je računar stalno prijavljen na nalog koji je korišćen za registraciju ESU programa.

Mit 5: Noviji računari ne mogu da pređu na Windows 11 zbog strogih sistemskih zahteva

Tačno je da Windows 11 ima strože hardverske zahteve nego prethodne verzije, ali to ne znači da vaš računar ne može da ga pokrene.

Najčešći problem je što korisnici nisu uključili TPM 2.0 u BIOS-u – opciju koja je potrebna za instalaciju Windowsa 11.

Dakle, čak i ako vam alat za proveru kompatibilnosti kaže da računar nije podržan, proverite BIOS i aktivirajte TPM 2.0.

Mnogi računari kupljeni tokom poslednjih nekoliko godina ipak mogu da se nadograde, samo im je ova opcija isključena.

Drugim rečima, proverite pre nego što odustanete – možda vaš računar ipak može da pređe na Windows 11 bez problema.

Windows 10 neće nestati 14. oktobra 2025, ali će nakon tog datuma biti ranjiviji i manje bezbedan.