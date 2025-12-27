Slušaj vest

Većina korisnika veruje da računar radi samo ono što mu mi kažemo. Kliknete, ukucate, sačuvate fajl i to je to. Međutim, poslednjih dana se u tehnološkim krugovima digla prašina oko jedne neugodne istine koja glasi da novije verzije Windowsa posmatraju, beleže i analiziraju način na koji koristite vaš računar, čak i kada mislite da ste sve isključili.

Nije reč o klasičnom virusu niti o hakerskom napadu, već o sistemskoj funkciji koja je tu „u pozadini“. Zove se telemetrija, ali to ime običnom korisniku ne znači mnogo. Ono što znači jeste da računar prati kako radite, koliko dugo koristite određene programe, šta vam usporava sistem i kako reagujete na određene funkcije. Sve to, bar zvanično, služi da bi sistem radio bolje i pametnije.

Šta Windows zapravo gleda

Zamislite da imate nevidljivog posmatrača koji ne gleda šta tačno radite, ali vrlo pažljivo prati kako to radite. Koliko često otvarate određeni program, da li ti računar često „koči“, koliko vremena provodite u radu, pa čak i kako reagujete na nove opcije koje vam sistem ponudi.

Mikrosoft tvrdi da se ovi podaci ne vezuju direktno za ime i prezime korisnika, ali stručnjaci upozoravaju da se velike slike uvek mogu složiti iz malih delova. I tu počinje nelagoda. Jer ako računar zna vaše navike bolje nego vi sami, postavlja se pitanje ko zapravo kontroliše iskustvo rada.

Zašto se o ovome nije govorilo glasno

Ono što je posebno zasmetalo IT zajednici jeste činjenica da ove opcije nisu jasno objašnjene običnom korisniku. Nema velikog upozorenja, nema jasnog pitanja „da li želite da vas sistem prati“. Umesto toga, sve je sakriveno iza opštih formulacija poput „poboljšanje korisničkog iskustva“ ili „optimizacija sistema“.

Tek kada su nezavisni stručnjaci počeli detaljno da analiziraju sistemska podešavanja, ispostavilo se da čak i korisnici koji su mislili da su isključili sve što može da se isključi i dalje ostavljaju digitalne tragove.

Pametan sistem ili tihi nadzor?

Ovde dolazimo do ključnog pitanja da li nam pametni sistemi pomažu ili nas polako navikavaju na nadzor kao normalnu stvar? Sa jedne strane, nema sumnje da moderni operativni sistemi moraju da prikupljaju određene informacije kako bi radili stabilno. Sa druge strane, granica između pomoći i kontrole nikada nije bila tanja.

Računar koji sam uči kako ga koristite može da vam uštedi vreme, ali isto tako može da vas usmeri ka određenim opcijama, programima i navikama. Ne zato što ste vi to izabrali, već zato što je algoritam procenio da je to najbolje za vas.

Ponašaj se prema računaru kao prema aplikaciji, a ne kao prema nameštaju

Savet stručnjaka je da povremeno zavirite u podešavanja privatnosti, baš kao što proveravate zaključana vrata pre spavanja. U Windowsu uđite u Settings → Privacy & Security i isključite sve opcije koje ne razumete ili vam ne trebaju, posebno one koje pominju „diagnostics“, „personalization“ i „improving experience“. Ako ne znate čemu služe, verovatno vam i ne trebaju.

Još važnije, naviknite se da redovno ažurirate sistem, ali da posle svakog većeg ažuriranja ponovo proverite privatnost. Velike nadogradnje često vrate neke opcije na podrazumevana podešavanja, tiho i bez pitanja. Ne radi se o paranoji, već o digitalnoj higijeni, isto kao pranje ruku, samo za vaš računar.

