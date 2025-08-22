Slušaj vest

Ako ste planirali da kupite PlayStation 5, možda je ovo poslednja šansa po staroj ceni. Sony je upravo objavio da povećava cene svih verzija PS5 konzole u Sjedinjenim Američkim Državama. Nova cena standardnog modela biće 549.99 dolara, što je 50 dolara više nego ranije.

Digitalna verzija poskupljuje sa 399.99 na 449.99 dolara, dok će PS5 Pro, koji je izašao u septembru 2024. godine, skočiti sa 700 na 749.99 dolara. Ove promene stupaju na snagu 21. avgusta, a cene dodatne opreme za sada ostaju nepromenjene.

Foto: Shutterstock

Ovo nije tipična situacija u tehnološkom svetu

Kod većine tehnoloških uređaja, cena vremenom opada kako se pojavljuju novi modeli. Međutim, sa PlayStation 5 dešava se suprotno. Skoro pet godina nakon izlaska, konzola sada poskupljuje umesto da pojeftini.

PS5 je lansiran u novembru 2020. godine, usred pandemije, i brzo je postao jedan od najtraženijih uređaja. Iako su mnogi očekivali da će mu cena padati kako tržište sazreva, Sony je odlučio drugačije u vreme sve izraženijih ekonomskih izazova.

Foto: Shutterstock

Visoke carine guraju cene naviše

Jedan od glavnih razloga za ovakvo poskupljenje leži u carinskoj politici. Predsednik Donald Tramp je ranije ove godine uveo visoke tarife na uvoznu robu, što je značajno povećalo troškove za tehnološke kompanije koje zavise od delova iz inostranstva.

Iako Sony to nije direktno pomenuo u svom zvaničnom saopštenju, jasno je da se pod "izazovnim ekonomskim okruženjem" kriju problemi poput ovih carina, inflacije i globalnih poremećaja u lancima snabdevanja. Sve to na kraju plaćaju potrošači.

Foto: Shutterstock

Američki kupci su mogli da predvide šta sledi

Sony je već ranije povećavao cene PS5 konzola u drugim delovima sveta. U aprilu 2025. poskupljenja su zabeležena u Velikoj Britaniji, Evropi, Australiji i Novom Zelandu. Ovo je usledilo nakon sličnog poteza iz avgusta 2022. godine.

Tada je kompanija naglasila da cene u Sjedinjenim Državama neće rasti. Međutim, kada su u aprilu 2025. povećali cene u ostalim regionima bez ponovnog uveravanja američkog tržišta, bilo je jasno da je i SAD sledeća na redu.

Foto: Shutterstock

Sony nije usamljen u poskupljenjima

Sony nije jedini koji podiže cene svojih proizvoda. Microsoft je nedavno povećao cene Xbox konzola i dodatne opreme. Nintendo je takođe podigao cene dodataka, iako cena njihove nove konzole Switch 2 ostaje nepromenjena.

Pošto poskupljenje stupa na snagu već sutra, 21. avgusta, ovo je poslednja prilika za kupovinu PS5 konzole po starim cenama. Nakon toga, kupci će morati da se pomire sa znatno višim iznosima, bez naznaka da će se situacija uskoro promeniti.