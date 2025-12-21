Slušaj vest

U tom svetu tehnoloških starudija, pojedini modeli računara iz devedesetih i ranih dvehiljaditih vrede iznenađujuće mnogo, ponekad više nego kad su bili novi. Njihova vrednost ne proizlazi iz performansi jer te su mašine po današnjim merilima spore, već iz retkosti, istorijskog značaja i nostalgije koja sve jače obuzima generacije koje su uz njih odrasle.

Najpoznatiji primer je možda Apple-ova retro tehnika. Originalni Macintosh iz 1984. godine, koji je u svoje vreme predstavljao revoluciju, danas može dostići izuzetno visoke cene, naročito ako je u dobrom stanju ili, još ređe, potpuno funkcionalan. Prve generacije MacBook Pro modela sa aluminijumskim kućištem takođe su postale zanimljive kolekcionarima, ali mesta na vrhu liste i dalje drže uređaji specifične produkcije, kao što je prva serija iBook G3 u školjkasto-plavoj boji.

Kultni „business-class“ laptopovi

Modeli koji predstavljaju kombinaciju dizajnerske smelosti i prepoznatljive estetike kasnih devedesetih, danas se prodaju kao umetnički predmeti, a ne samo tehnologija. No, Apple nije jedini koji izaziva interesovanje kolekcionara.

Postoje i kultni „business-class“ laptopovi kao što su IBM ThinkPad modeli poput ThinkPad 701C iz 1995. godine, poznat po svojoj čuvenoj „butterfly“ tastaturi koja se prilikom otvaranja ekrana mehanički širila, a danas se smatraju pravim draguljem. Upravo zbog ovog zadivljujućeg mehanizma, koji je bio kratkotrajna ali briljantna inženjerska ideja, cene dobro očuvane jedinice mogu premašiti očekivanja mnogih.

Amiga 4000 kao kolekcionarski klasik

Posebnu kategoriju čine retke mašine koje su bile ispred svog vremena, ali komercijalno nisu uspele. Jedan od takvih primera je Commodore Amiga 4000, računar koji je, daleko pre modernih PC sistema, nudio napredne multimedijalne mogućnosti. U svoje vreme je bio čudo, ali preskup za širu publiku. Danas je upravo ta kombinacija moćne tehnologije i tržišnog promašaja učinila Amigu 4000 kolekcionarskim klasikom koji se često traži na aukcijama.

Vrednost takođe mogu imati uređaji vezani za važne istorijske momente digitalne ere. Prototipovi, ograničene serije, kao i laptopovi korišćeni u industriji filmova, nauke ili odbrane, ponekad završavaju u rukama strastvenih kolekcionara koji su spremni da plate mnogo da bi imali deo tehnološke istorije.

Na ceni i kompjuteri sa pričom

Najskuplji primerci često imaju neku priču: računar koji je korišćen u prvoj generaciji CGI animacije, laptop koji je pripadao poznatoj osobi ili mašina iz ograničene serije proizvedene samo za određeno tržište.

Osim toga, na ceni su i uređaji koji su ostali upamćeni kao prekretnice – prvi laptopovi sa kolor ekranima, prvi modeli sa ugrađenim Wi-Fi modulima, ili mašine koje su imale radikalno nova rešenja poput rotirajućih ekrana, modularnih komponenti ili neobičnih arhitektura. Za kolekcionare, ti računari predstavljaju materijalizovan trenutak kada se industrija odvažila na rizik.

Samo jedna ogrebotina dovoljna da obori vrednost

Tržište starih računara funkcioniše gotovo poput tržišta starina ili retkih stripova. Cene zavise od kombinacije stanja uređaja, retkosti, originalne ambalaže, dodatne opreme i, najvažnije, priče koju nose. Ponekad jedna jedina ogrebotina obara vrednost više nego kvar matične ploče, dok potpuno funkcionalna jedinica u fabričkom pakovanju može postići astronomske cifre.

Dok većina starih laptopova i dalje završava u fiokama, podrumima ili na reciklaži, pojedini primerci pretvaraju se u neobične, ali dragocene artefakte. Oni nisu samo svedoci tehnološkog napretka, oni sada pripovedaju priče o epohi u kojoj su prvi put izazvali uzbuđenje, o vremešnim revijama potrošačke elektronike i o generacijama koje su tek otkrivale kako izgleda svet iza ekrana. U tom svetu, vreme ne umanjuje njihovu vrednost, naprotiv, čini je sve većom.

