AI koji vas prati na internetu

Opera je predstavila svoj najnoviji proizvod, Neon, pretraživač zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji omogućava korisnicima da kreiraju aplikacije pomoću običnih tekstualnih uputstava. Prvobitno najavljen u maju, Neon je sada dostupan putem sistema pozivnica i nudi napredne AI funkcije po ceni od 19,99 dolara.

Neon nije samo alat za pregledanje veb stranica. Dizajniran je da aktivno sarađuje sa korisnikom u obavljanju zadataka. Opera navodi da su se načini rada promenili danas istražujemo, pišemo i odlučujemo na više platformi i uz pomoć različitih AI alata. Neon je napravljen upravo za tu realnost.

Neon - vaš lični AI pomoćnik unutar pretraživača

Jedna od ključnih funkcija novog pretraživača je Neon Do, ugrađeni AI pomoćnik koji može automatski da izvršava zadatke kao što su otvaranje novih tabova, zatvaranje postojećih ili upravljanje sadržajem na više stranica istovremeno.

Osim osnovnih funkcija, Neon Do je osposobljen za složenije radnje. Može da obavi kupovinu, rezerviše putovanja, prikupi informacije sa veba, pa čak i da se prijavi za posao. Sve se odvija unutar samog pretraživača bez potrebe za dodatnim alatima ili servisima.

Agent koji planira, izvršava i prilagođava se

Neonov AI agent planira korake potrebne za izvršavanje zadatka, sprovodi ih u realnom vremenu i reaguje na promene okolnosti. Korisnici u svakom trenutku mogu da zaustave agenta ili da preuzmu potpunu kontrolu nad njegovim delovanjem.

Ovakav način rada približava korisnicima ideju saradnje sa AI kao sa pravim digitalnim asistentom. Umesto da AI samo asistira, on aktivno donosi odluke i preduzima radnje, uz potpunu transparentnost i mogućnost ručne intervencije.

Tržište se menja, pojava agentskih AI pretraživača

Opera nije jedina u ovom prostoru. Sve je više pretraživača koji koriste "agentic AI", koncepte u kojima veštačka inteligencija ne samo da analizira sadržaj već i deluje u ime korisnika. Cilj je da se korisnicima uštedi vreme i energija prilikom svakodnevnih zadataka.

Kao konkurenciju, Opera sada ima Perplexity-jev Comet, koji nudi slične mogućnosti: sumiranje sadržaja, pisanje mejlova, zakazivanje sastanaka i upoređivanje cena. Ovi alati postaju sve prisutniji kako raste potražnja za automatizacijom i većom produktivnošću.

Veliki igrači ulaze u trku, OpenAI, Google i drugi

U trku se uključuju i najpoznatiji tehnološki giganti. OpenAI ima svog ChatGPT Agenta, koji postepeno dobija sve više integracija i funkcionalnosti. The Browser Company razvija Dia, dok Google uvodi Gemini AI funkcije direktno u Chrome.

Sve ovo ukazuje na značajnu promenu u industriji. Klasični pretraživači postaju platforme za inteligentnu asistenciju, a ne samo za prikazivanje stranica. Opera sa Neon-om želi da bude među prvima koji će tu transformaciju pretvoriti u svakodnevnu praksu korisnika.