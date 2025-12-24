Slušaj vest

Odlučio sam da stavim 10 najpopularnijih fitnes satova na test, noseći ih dok prelazim 10.000 koraka. Brendovi poput Apple-a, Garmin-a i Samsung-a bili su na mom zapešću, a rezultati su bili iznenađujući. Neki satovi za koje sam očekivao da će biti besprekorno tačni, nisu se pokazali tako, dok su drugi nadmašili moja očekivanja.

Preciznost brojanja koraka možda deluje nebitno, ali ako pratite svoje fitnes ciljeve, i mala razlika može biti važna. Tokom godine, greška od 200 koraka dnevno može da znači više od 70.000 lažnih ili propuštenih koraka. Znati kojem satu možete verovati nije samo pitanje gedžeta, već stvarnog napretka.

Ko su sada lideri u preciznom brojanju koraka?

Ranije sam testirao nekoliko popularnih satova, ali želeo sam da uradim detaljniji i sveobuhvatniji test sa više brendova i novijim modelima. Kompanije poput Google-a povremeno podešavaju svoje algoritme za brojanje koraka, pa satovi koji su ranije bili netačni sada mogu biti poboljšani, dok drugi lideri mogu biti manje precizni.

Da bih saznao koji satovi su trenutno najpouzdaniji, testirao sam 10 satova u jednom danu: Apple, Samsung, Garmin, Google, OnePlus, Amazfit, COROS, Polar, Suunto i Withings. Uradio sam dva testa hodanja po 5.000 koraka i jedan test trčanja od 5.000 koraka, ručno beležeći korake kao kontrolu. Rezultat? 30.000 koraka, veoma umoran tester i mnogo zanimljivih saznanja o pouzdanosti brojanja koraka.

Iznenađujući rezultati hodanja

Tokom testova hodanja, Apple Watch Ultra 2 se pokazao kao najkonzistentniji i najpouzdaniji. Njegovi napredni senzori pratili su korake gotovo savršeno. Satovi koji su unutar 100 koraka posle 10.000 koraka, kao što su OnePlus Watch 2R, Garmin Forerunner 970, Polar Vantage V3 i COROS APEX 4, takođe su se pokazali vrlo pouzdano.

Neki rezultati su bili zbunjujući. Suunto Race 2 je propustio hiljade koraka, iako je u testu trčanja bio savršen. Samsung Galaxy Watch 8Classic nije ispunio očekivanja, potvrđujući raniju reputaciju manje preciznog brojanja koraka. S druge strane, Pixel Watch 4 je prvobitno bio dobar, ali je greška u Fitbit aplikaciji izmenila rezultate u drugom testu, pa se Google-ov sat ne može tačno rangirati.

Test trčanja i džepni test

Kada sam trčao 5.000 koraka, svi satovi su ispunili očekivanja, čak i oni koji su imali problema kod hodanja. Trčanje stvara namerne, konzistentne pokrete koje je lakše detektovati akcelerometrima i žiroskopima, dok sitni pokreti kod hodanja mogu zbuniti čak i najnaprednije uređaje.

Neplanirani džepni test doneo je zanimljivo otkriće. Kada sam stavio satove u džep tokom šetnje, neki uređaji su i dalje prebrojali skoro 5.000 koraka. Garmin, COROS i Apple pratili su gotovo savršeno, dok su Samsung i OnePlus zabeležili manje koraka. Ovo pokazuje da nošenje sata u džepu može poboljšati preciznost u situacijama kada je kretanje ruku neobično, na primer guranjem kolica ili korišćenjem planinarskog štapa.

Praćenje koraka za stvarne zdravstvene benefite

Hodanje 10.000 koraka dnevno nije samo trend u fitnesu, ima merljive zdravstvene koristi. Istraživanja povezuju redovno hodanje sa smanjenim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, raka, apneje u snu, demencije, depresije i gojaznosti. Sat koji previše ili premalo broji korake može značajno uticati na vaš dugoročni napredak.

Ne morate nužno da potrošite 700+ dolara na premijum uređaj da biste dobili pouzdanu preciznost. Većina glavnih pametnih satova, od Amazfit-a do Apple-a i Garmin-a, prati korake pouzdano, a trkači mogu verovati gotovo svakom satu da tačno beleži njihove korake. Na kraju, preciznost pretvara dnevne ciljeve u stvarne zdravstvene rezultate, a ne samo u brojeve na ekranu.

Baterija i praktičnost: Koliko satovi izdržavaju

Jedan od ključnih faktora pri izboru pametnog sata je trajanje baterije. Dok neki modeli poput Garmin Forerunner 970 mogu izdržati nekoliko dana intenzivnog praćenja aktivnosti, Apple Watch Ultra 2 zahteva svakodnevno punjenje ako koristite sve funkcije, uključujući GPS i praćenje trčanja. Ovo može biti važno ako planirate koristiti sat za celodnevno praćenje koraka i aktivnosti.

Pored same trajnosti baterije, praktičnost se ogleda i u punjenju i u težini uređaja. Lakši satovi su ugodniji za nošenje tokom dugih šetnji ili trčanja, dok teži uređaji mogu izazvati nelagodnost pri intenzivnijim treninzima. Ovo je često zanemaren, ali značajan faktor za svakodnevne korisnike.

Dodatne funkcije koje prate vaše zdravlje

Većina modernih pametnih satova ne meri samo korake. Funkcije poput praćenja otkucaja srca, kvaliteta sna, GPS rute ili VO2 max dodatno poboljšavaju uvid u vaše zdravlje i fizičku aktivnost. Na primer, Polar Vantage V3 i COROS APEX 4 nude detaljne analize treninga, dok Apple i Garmin dodaju i pametne obaveštenja i integraciju sa zdravstvenim aplikacijama.

Ove funkcije mogu biti presudne za ozbiljne sportiste ili ljude koji žele pratiti napredak iz više perspektiva. Ipak, za prosečne korisnike koji žele samo pouzdano brojanje koraka, osnovni satovi poput OnePlus Watch 2R ili Amazfit Active 2 mogu biti sasvim dovoljni, nudeći precizno praćenje bez dodatne komplikacije i viših troškova.

