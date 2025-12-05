Slušaj vest

Honor Pad 10 je elegantan i snažan tablet koji savršeno kombinuje oblik i funkcionalnost. Sa svojom tankom debljinom od samo 6,48 mm i težinom od 525 g, izuzetno je prenosiv bez kompromisa u pogledu performansi. Sa 12,1-inčnim TFT LCD 2.5K Honor Eye Comfort ekranom, tablet pruža oštre vizuale, živopisne boje i fluidne animacije zahvaljujući 120Hz dinamičkom osvežavanju ekrana. Bilo da pretražujete, igrate igre ili gledate filmove, ovaj ekran omogućava potpuno uživanje u svakom sadržaju.

Pokretan Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 čipsetom i impresivnom baterijom od 10.100mAh, Honor Pad 10 je dizajniran za one koji traže dugotrajnu energiju kako za posao, tako i za zabavu. Takođe, sa do 256 GB interne memorije i nizom funkcija baziranih na veštačkoj inteligenciji u MagicOS 9.0, savršen je za podsticanje produktivnosti i ostajanje u kontaktu.

Foto: Honor

Dizajn i izrada

Honor Pad 10 oduševljava svojim elegantnim, ultra-tankim dizajnom. Napravljen od metalnog unibody okvira, dostupan je u dve zapanjujuće boje: Siva i Cijan. Sa 270° procesom savijanja koji smanjuje težinu za 29%, tablet je lagan i udoban za držanje tokom dužih sesija. Njegov upečatljiv Starlight Cloud Ring dizajn na poleđini dodaje jedinstven vizuelni pečat, čineći ga prepoznatljivim u svojoj kategoriji.

Pored toga, inovativni proces savijanja ne samo da doprinosi smanjenju težine, već i poboljšava čvrstinu tableta, što znači da je Honor Pad 10 ne samo lep, već i izuzetno izdržljiv. Sa pažljivim detaljima na svakom koraku, ovaj tablet se lako uklapa u svaki stil života, od profesionalnih sastanaka do opuštanja kod kuće ili na putovanjima.

1/17 Vidi galeriju Honor Pad 10 postavlja nove standarde u svetu tableta Foto: Kurir

Ekran i zaštita očiju

U srcu Honor Pad 10 nalazi se 12,1-inčni TFT LCD 2.5K ekran, koji pruža živopisne boje, oštre detalje i glatko pomeranje, zahvaljujući 120Hz osvežavanju. Bilo da čitate, gledate video klipove ili igrate igre, DCI-P3 gama boja garantuje bogate i verodostojne nijanse. Honor Eye Protection Technology koja uključuje TÜV Rheinland sertifikate za nisku plavu svetlost i zaštitu od treperenja smanjuje naprezanje očiju tokom dužeg korišćenja.

Funkcija Dynamic Dimming automatski prilagođava svetlost ekrana kako bi odgovarala prirodnom okruženju, a Circadian Night Display omogućava da ekran menja boje u večernjim satima, čime poboljšava kvalitet sna i smanjuje naprezanje očiju. AI Defocus Technology dodatno poboljšava udobnost gledanja, čineći duže sesije korišćenja prijatnijim i manje napornim.

Foto: Kurir

Snaga i performanse

Pokretan Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 čipsetom, Honor Pad 10 donosi značajna poboljšanja u performansama, sa 50% većom GPU efikasnošću i 20% boljom energetskom efikasnošću. Ovo ga čini izuzetno sposobnim za obavljanje zahtevnih zadataka, bilo da se radi o igrama, multitaskingu ili profesionalnim aplikacijama. Sa 8GB RAM-a i do 256GB interne memorije, osigurava besprekorno korisničko iskustvo.

Baterija od 10.100mAh omogućava čak do 25 sati online video reprodukcije i 149 sati muzike, dok 35W brzo punjenje garantuje da ćete biti spremni za akciju za samo nekoliko minuta punjenja.

Foto: Honor

Zvuk koji oduzima dah

Uživajte u vrhunskom zvuku sa Honor Spatial Audio tehnologijom, koja koristi šest zvučnika kako bi pružila širi i dinamičniji zvučni spektar. Bilo da gledate filmove, slušate muziku ili igrate igre, zvuk je bogat i jasan, sa čistim visokim tonovima i dubokim basovima. Sa Hi-Res Audio sertifikatom, svaki ton je kristalno jasan.

Bidirectional Voice Enhancement Technology omogućava kristalno jasan zvuk tokom video poziva, onemogućavajući šum i osiguravajući da vaš glas bude jasan i prepoznatljiv, čak i u bučnom okruženju. Ova tehnologija je idealna za online sastanke, učenje i vođenje virtualnih razgovora.

Podsticanje produktivnosti

Sa MagicOS 9.0 operativnim sistemom baziranim na Android 15, Honor Pad 10 donosi niz funkcija baziranih na veštačkoj inteligenciji, koje unapređuju vašu produktivnost. Alati kao što su Honor Notes za pametne rezime, Honor Docs za upravljanje dokumentima i AI Writing Tools za pisanje i uređivanje, omogućavaju brži i efikasniji rad. Takođe, funkcija Honor Connect omogućava besprekorno deljenje fajlova i saradnju između vašeg pametnog telefona i tableta.

Povezivanje i korisničko iskustvo

Sa funkcijom Magic Portal, Honor Pad 10 inteligentno prepoznaje vaše aktivnosti i vodi vas do relevantnih aplikacija, čineći multitasking i navigaciju lakšim. Funkcija Magic Capsule omogućava brzo i efikasno upravljanje obaveštenjima i pristup informacijama, bez potrebe za prebacivanjem između aplikacija, olakšavajući rad.

Sa WiFi 6 i Bluetooth 5.1 podrškom, osigurava brze i stabilne konekcije, bilo da radite od kuće, učite ili na putovanjima.

Foto: Honor

Jedinstveni AI i multitasking iskustvo

Honor Pad 10 nije samo alat za zabavu ili rad, već i pravi asistent u svakodnevnom životu. Sa naprednim AI funkcijama poput Magic Portal i Magic Capsule, ovaj tablet donosi potpuno novo korisničko iskustvo. Magic Portal prepoznaje obrasce ponašanja korisnika i omogućava automatsko preusmeravanje na relevantne aplikacije ili funkcije samo jednim dodirom, dok Magic Capsule omogućava brzo i efikasno upravljanje obaveštenjima i pristup informacijama, bez potrebe za prebacivanjem između aplikacija. Ove funkcije menjaju način na koji interagujemo sa uređajem, čineći svaki trenutak produktivnijim.

Profesionalna kamera za pozive i kreativnost

Pored toga što je savršen za zabavu i produktivnost, Honor Pad 10 je i odličan alat za video pozive i kreativni rad. Zahvaljujući naprednoj bidirectional voice enhancement tehnologiji, zvuk je kristalno jasan, a pozadinski šum gotovo potpuno eliminisan, što čini razgovore još prijatnijim, čak i u bučnom okruženju. Ako volite da kreirate sadržaj, tablet takođe nudi i visoko precizne kamere koje omogućavaju snimanje profesionalnih video materijala ili vrhunske fotografije.

Foto: Kurir

Povezivanje sa laptopom i pametnim telefonom

Jedna od najuzbudljivijih funkcionalnosti koju Honor Pad 10 donosi je mogućnost povezivanja sa laptopom i pametnim telefonom. Funkcija Honor Connect omogućava korišćenje oba uređaja u isto vreme, omogućavajući lako deljenje fajlova, odgovaranje na pozive i čak korišćenje kamere telefona direktno sa tableta. Ovo je savršen alat za produktivnost kada radite na više uređaja i ne želite da se oslonite samo na jedan.

Sofisticirani dizajn: Prestižan i funkcionalan

Svojim inovativnim dizajnom i 270° savijanjem, Honor Pad 10 je tablet koji je ne samo funkcionalan, već i prelep. Njegova metalna unibody izrada i Starlight Cloud Ring na poleđini privlače poglede i daju tabletu jedinstven, luksuzan izgled. Bez obzira na to da li ga koristite u poslovnom okruženju ili na putovanjima, Honor Pad 10 se uklapa u svaki stil.

Foto: Honor

Ekološka osvetljenost i održivost

Kao i drugi proizvodi u Honor liniji, Honor Pad 10 se fokusira na ekološku održivost. Proizveden je uz minimalni uticaj na životnu sredinu, koristeći ekološki prihvatljive materijale i energetski efikasnu proizvodnju. U saradnji sa naprednim tehnologijama, Honor Pad 10 omogućava visokokvalitetne performanse uz odgovornost prema životnoj sredini.

Honor Pad 10 donosi revolucionarne promene u svetu tablet uređaja, kombinujući naprednu tehnologiju, dizajn i održivost. Bilo da ga koristite za posao, obrazovanje, ili zabavu, Honor Pad 10 pruža vrhunsko iskustvo, balansirajući sve što vam je potrebno u savremenom, dinamičnom životu.

Foto: Kurir

Povećana bezbednost sa biometrijom

Za sigurnost korisnika, HONOR Pad 10 je opremljen naprednim biometrijskim funkcijama kao što su prepoznavanje lica i fingerprint senzor, čime se garantuje dodatna zaštita podataka i privatnosti. Bez obzira na to da li uređaj koristite za posao ili privatne aktivnosti, možete biti sigurni da su vaši podaci zaštićeni.

HONOR Pad 10 je više od samo tableta. To je uređaj koji menja način na koji radimo, učimo i zabavljamo se. Sa svojom kombinacijom vrhunskih performansi, naprednih funkcija i elegantnog dizajna, on se ističe kao alat koji korisnicima donosi novu dimenziju produktivnosti i zabave.

Za više detalja o Honor Pad 10 možete posetiti i zvanični sajt.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: