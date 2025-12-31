Slušaj vest

Kada većina ljudi pomisli na veb pregledač, odmah im pada na pamet Google Chrome. Od svog lansiranja 2008. godine, Chrome je dominirao tržištem pregledača na svim uređajima. Prirodno je da Microsoft, čiji Edge pregledač direktno konkuriše Chrome-u, traži načine da korisnike ubedi da probaju Edge. Najnovija strategija kompanije je suptilnija nego ikada: umesto da jednostavno promoviše Edge, ona ističe prednosti koje Edge nudi u odnosu na Chrome, prikazujući ga kao superioran izbor za korisnike Windows-a.

Windows 11 dolazi sa Edge-om kao podrazumevanim pregledačem, a Microsoft želi da korisnici ostanu uz njega. Novi pristup uključuje usmeravanje korisnika ka jedinstvenim funkcijama i prednostima Edge-a, umesto direktnog obeshrabrivanja korišćenja Chrome-a. Fokusiranjem na bezbednost, alate veštačke inteligencije i produktivnost, Microsoft nastoji da privuče korisnike koji bi inače automatski izabrali poznati Chrome.

Foto: Shutterstock

Pop-up prozori koji vas navode na razmišljanje

Sada, pokušaj preuzimanja Chrome-a putem Edge-a pokreće niz pop-up prozora dizajniranih da korisnike nateraju da preispitaju odluku. Ova obaveštenja ne traže samo lojalnost; ona ističu stvarne prednosti. Na primer, jedan pop-up naglašava sigurnosne funkcije Edge-a, kao što su privatno pretraživanje, nadzor lozinki i zaštita od online pretnji. Klikom na njega korisnici dobijaju detaljna objašnjenja o tome kako Edge čuva njihove podatke.

Ostali pop-up prozori ističu praktičnost i alate za produktivnost. Korisnici mogu da vide Edge-ove AI funkcije, alate za poređenje cena prilikom kupovine, sinhronizaciju kartica između uređaja, uštedu baterije i još mnogo toga. Ovaj pristup je suptilan način Microsoft-a da pokaže da Edge nudi više od običnog pretraživanja. Hoće li to ubediti korisnike Chrome-a, ostaje da se vidi, ali jasno je da kompanija igra dugoročno.

Foto: Shutterstock

Zašto bi Edge mogao zaslužiti drugu šansu

Iako je Chrome i dalje podrazumevani pregledač za mnoge, Edge je pronašao svoje mesto kod korisnika koji traže efikasnost i sigurnost. Edge koristi manje RAM-a i CPU-a u poređenju sa Chrome-om, što ga čini lakšim za multitasking. Takođe podržava svoje ekstenzije, kao i ogromnu biblioteku ekstenzija za Chrome, što daje fleksibilnost korisnicima.

Edge nudi funkcije koje Chrome nema, uključujući Split-Screen režim za rad sa više prozora i Collections, koji omogućava čuvanje stranica i beleški i jednostavan izvoz u Microsoft Excel, Word ili PowerPoint. Za korisnike koji već koriste Microsoft-ove servise, Edge se besprekorno integriše u ekosistem, dodajući još jedan sloj praktičnosti.

Foto: Shutterstock

Istraživanje alternativa van glavnih pregledača

Iako Edge i Chrome dominiraju tržištem, postoji nekoliko manje poznatih pregledača koji vredi isprobati. Brave, na primer, snažno se fokusira na privatnost i brzinu, sa manje reklama, kraćim učitavanjem stranica i smanjenom upotrebom RAM-a. Za korisnike zabrinute zbog praćenja na mreži, Brave nudi zanimljivu alternativu bez kompromisa u performansama.

Orion od Kagi-ja je još jedna opcija fokusirana na bezbednost. Dizajniran za macOS i iOS (decembar 2025), Orion stavlja privatnost, efikasnost i brzinu u prvi plan. Iako verzije za Windows i Linux još nisu dostupne, jasno pokazuje da korisnici imaju više izbora od glavnih pregledača, što naglašava da izbor pregledača nije univerzalan.

Foto: Shutterstock

Borba pregledača se nastavlja

Microsoftov pritisak da zadrži korisnike Edge-a pokazuje da rat pregledača još nije završen. Kroz strateške pop-up prozore i promociju funkcija, kompanija nastoji da prikaže Edge kao sigurniju, efikasniju i produktivniju opciju u poređenju sa Chrome-om.

Na kraju, izbor pravog pregledača zavisi od individualnih prioriteta. Bilo da je u pitanju brzina, sigurnost, funkcije za produktivnost ili integracija u ekosistem, korisnici danas imaju više jakih opcija. Microsoft je možda povukao potez, ali Chrome, Edge, Brave i Orion i dalje ostaju ozbiljni kandidati u borbi za prevlast na tržištu pregledača.

