Slušaj vest

Pametni sat može biti više od jednostavnog uređaja za vreme on može postati vaš lični saputnik na putovanjima. Bez obzira da li istražujete gradove, planinske staze ili obalu, sat vam pomaže da pratite rutu, meri vaše aktivnosti i podseća vas na važne zadatke.

Čak i ako niste sportista ili stručnjak za zdravlje, osnovne funkcije poput praćenja pulsa, koraka ili udaljenosti mogu značajno olakšati svakodnevne aktivnosti. Sa pametnim satom možete planirati izlete, šetnje, vožnju bicikla ili plivanje, bez stalnog oslanjanja na telefon.

Foto: Shutterstock

Precizna navigacija gde god da ste

Jedna od ključnih prednosti pametnog sata na putovanju je precizan sistem pozicioniranja. Dobar GPS omogućava da lako pratite staze i rute, bilo da šetate gradom, trčite ili vozite bicikl. Neki modeli čak automatski prepoznaju kada pravite pauzu i beleže samo aktivne delove puta.

Glasovna navigacija i povezivanje sa slušalicama dodatno poboljšavaju bezbednost jer ne morate skidati pogled s puta. Čak i kada istražujete nepoznata područja, pametni sat može vam pomoći da se lakše snalazite.

Foto: Shutterstock

Baterija koja prati vaš tempo

Ništa ne kvari putovanje kao stalna briga o punjenju uređaja. Pametni satovi sa dugom baterijom omogućavaju vam da putujete i vežbate bez prekida. Kod većine uređaja autonomija može trajati od nekoliko dana do nekoliko nedelja u zavisnosti od režima korišćenja.

Za duže aktivnosti, poput planinarenja ili biciklističkih tura, baterija koja traje ceo dan ili više sati kontinuirane upotrebe može biti ključna prednost. Tako možete pratiti rutu, zdravlje i notifikacije, bez potrebe za stalnim traženjem izvora struje.

Foto: Shutterstock

Pametne metrike za aktivnosti na otvorenom

Pametni sat može pratiti vaš napredak i intenzitet aktivnosti. Biciklisti, trkači ili planinari dobijaju informacije o brzini, udaljenosti, visini i pulsu, što pomaže u planiranju tempa i odmora. Neki satovi čak omogućavaju povezivanje sa dodatnim senzorima za preciznije podatke, poput merača snage ili senzora kadence.

Za planinare i trkače, trendovi visine i procenjena udaljenost do cilja pomažu u proceni kada je vreme da usporite ili pojačate tempo. Ove funkcije čine putovanja sigurnijim i efikasnijim, a vežbanje kontrolisanim i produktivnim.

Foto: Shutterstock

Sigurnost i praktičnost u pokretu

Pametni satovi često imaju opcije za hitne situacije, kao što su SOS pozivi ili detekcija pada. Ovo može biti posebno korisno kada putujete sami ili istražujete udaljene lokacije. U kombinaciji sa povezivanjem sa telefonom, sat može brzo proslediti vašu lokaciju kontaktu ili hitnoj službi.

Otpornost na vodu, ogrebotine i prašinu omogućava da uređaj koristite u različitim uslovima, od plivanja i šetnje po kiši do sportskih aktivnosti napolju. AMOLED ekran ili drugi vidljivi displeji omogućavaju da lako čitate podatke čak i na suncu, čineći sat pouzdanim saputnikom u svim situacijama.

Foto: Shutterstock

Personalizacija i povezivanje

Svi ovi gedžeti vam omogućavaju da prilagodite funkcije prema svojim potrebama. Možete podesiti koje notifikacije želite da primate, pratiti muziku direktno sa zgloba ili sinhronizovati podatke sa mobilnim aplikacijama kako biste pratili statistike i rute.

Povezivanje sa telefonom i drugim uređajima čini sat praktičnim saputnikom u svakodnevnom životu i tokom putovanja. Na ovaj način, sve informacije koje su vam važne dostupne su na dohvat ruke, bez potrebe da stalno vadite telefon.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: