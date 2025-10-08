Slušaj vest

Microsoft čvrsto zatvara sve neprijavljene prečice koje su korisnici koristili da instaliraju Windows 11 bez internet konekcije ili Microsoft naloga. Ovi trikovi, nekada omiljeni među korisnicima koji vode računa o privatnosti ili imaju ograničen pristup internetu, sada su potpuno blokirani u najnovijim test verzijama. Odluka kompanije označava pomak ka strožijoj kontroli procesa instalacije, primoravajući sve korisnike da se odmah povežu sa Microsoftovim online ekosistemom.

Ovaj potez je deo šire strategije Microsofta da pojednostavi i osigura Windows iskustvo, ali istovremeno oduzima fleksibilnost koju su mnogi korisnici cenili. Uklanjanjem opcije offline instalacije, Microsoft želi da uređaji budu odmah ažurirani i spremni za korišćenje, iako je to izazvalo negodovanje kod onih koji vole veću autonomiju.

Foto: Shutterstock

Popularni trikovi zaobilaska više ne funkcionišu

Među ugašenim metodama nalazi se i poznata komanda “start ms-cxh:localonly”, koja je ranije dozvoljavala korisnicima da zaobiđu obavezni Microsoft nalog i kreiraju lokalni nalog. U najnovijim verzijama, ova komanda više ne preskače proces; umesto toga, vraća korisnika na početak i onemogućava offline instalaciju.

Još ranije ove godine, Microsoft je ukinuo i “bypassnro” trik, koji je takođe služio za preskakanje zahteva za internet konekcijom. Sa ovim izmenama, kompanija je sistematski zatvorila sve rupe, čime je onemogućila instalaciju Windows 11 bez internet pristupa i prijave na nalog.

Foto: Shutterstock

Promene za lokalne naloge i korisničke foldere

Ova izmena pogađa sve korisnike Windows 11, uključujući verzije Home i Pro. Za one koji su preferirali lokalne naloge zbog privatnosti ili radnih navika, ovo predstavlja gubitak kontrole tokom podešavanja. Windows je tradicionalno kreirao korisničke foldere na osnovu email adrese Microsoft naloga, što je kod nekih izazivalo konfuziju ili nezadovoljstvo.

Kao odgovor na povratne informacije korisnika, Microsoft je dodao novu mogućnost tokom instalacije, putem posebne komande sada se može uneti željeno ime korisničkog foldera. Ova opcija donosi donekle veću personalizaciju koja ranije nije bila laka za ostvariti, ali ne vraća mogućnost potpunog izbegavanja online prijave.

Foto: Shutterstock

Zašto Microsoft forsira online podešavanje

Iz perspektive Microsofta, obavezna internet konekcija i prijava na nalog tokom instalacije poboljšavaju bezbednost, korisničko iskustvo i spremnost sistema. Online podešavanje omogućava automatska ažuriranja, integraciju sa cloud servisima i pristup Microsoft ekosistemu odmah po pokretanju, smanjujući rizik od delimično konfigurisanih uređaja.

Ipak, ova praksa postavlja pitanja o slobodi izbora i privatnosti, naročito kod korisnika sa ograničenim internet pristupom ili onih koji preferiraju lokalne naloge. Ove promene potvrđuju Microsoftovu orijentaciju ka cloud računaru, ali uz cenu smanjene fleksibilnosti pri instalaciji.

Foto: Shutterstock

Šta ovo znači za korisnike Windows 11

Korisnici koji planiraju instalaciju ili nadogradnju na Windows 11 sada nemaju mogućnost da zaobiđu internet konekciju i obaveznu prijavu na Microsoft nalog barem jednom tokom podešavanja. Iako ovaj pristup pojednostavljuje proces i može poboljšati sigurnost i funkcionalnost, eliminiše dosadašnju slobodu izbora.

U suštini, Microsoft gura Windows 11 ka povezanijoj budućnosti u kojoj je offline instalacija stvar prošlosti. Korisnici kojima je offline podešavanje ili lokalni nalozi važni moraće da se prilagode ili potraže alternative koje više odgovaraju njihovim potrebama.