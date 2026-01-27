Slušaj vest

Apple je predstavio drugu generaciju svog popularnog AirTag uređaja, naslednika modela koji je debitovao 2021. godine. Ovaj mali metalni tracker omogućava korisnicima da prate fizičke predmete kao što su torbe, novčanici i ključevi. Nova verzija košta 3.790 rsd za jedan komad i 12.900 rsd za paket od četiri komada, a biće dostupna za kupovinu kasnije ove nedelje.

Iako Apple nije nazvao ovaj model "AirTag 2", nova verzija jednostavno nosi ime AirTag. Nova verzija AirTag uređaja funkcioniše slično prethodnoj. I dalje je kompaktni metalni tracker koji se može prikačiti za privezak za ključeve, staviti u torbu ili pričvrstiti na prtljag kako bi korisnici pratili svoje stvari. Dizajn je ostao nepromenjen, ali nova verzija nudi veći domet, više snage i unapređeni Bluetooth čip, omogućavajući korisnicima da pronađu izgubljene stvari na udaljenosti i do 50% veće nego ranije.

Ove poboljšanja omogućava drugi Ultra Wideband čip, koji je već prisutan u iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Ultra 3 i Apple Watch Series 11 uređajima.

Veći zvučnik i podrška za Apple Watch

Osim toga, ažurirani AirTag sada ima glasniji zvučnik koji je čujan sa dvostruko veće udaljenosti u poređenju sa prethodnim modelom. Još jedna novina je mogućnost lociranja AirTag uređaja putem Apple Watch-a po prvi put, ali ovo zahteva Apple Watch Series 9, Ultra 2 ili noviji model.

Kao i ranije, AirTag je povezan sa Apple-ovom aplikacijom Find My, koju već koristite za lociranje drugih Apple uređaja kao što su iPhone i iPad. AirTag koristi Bluetooth kako bi se povezao sa Apple-ovom obimnom Find My mrežom iPhone-a i Mac računara. Kada izgubljeni predmet dođe u Bluetooth domet drugog Apple uređaja, njegova lokacija se ažurira i šalje vlasniku, dok pronalazač može videti prilagođenu poruku i kontakt broj koji je korisnik ostavio.

Foto: Apple

Popularnost i kontroverze

Od svog predstavljanja, tržište trackera doživelo je konkurenciju od manjih i velikih brendova. AirTag je postao omiljeni dodatak među Apple korisnicima, posebno putnicima. Pre nekoliko godina, Apple je sarađivao sa avio-kompanijama kao što je Air India kako bi putnicima omogućio da dele lokacije svojih AirTag uređaja u slučaju izgubljenog prtljaga, što je pomoglo da se smanji broj trajno izgubljenih torbi.

Međutim, AirTag je naišao i na svoju dozu kontroverzi. Kako se upotreba uređaja za praćenje širi, raste i broj slučajeva uznemiravanja uz pomoć Bluetooth tagova, iako brendovi koji stoje iza ovih uređaja stalno naglašavaju da oni nisu dizajnirani za praćenje ljudi.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: