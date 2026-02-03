Slušaj vest

Nvidia, dugo poznata po svojim moćnim grafičkim kartama, istražuje radikalnu promenu u svetu gejminga. Kompanija se vraća liniji Shield TV uređaja, prvobitno lansiranoj 2015. godine, ali sada sa fokusom na cloud gejming i striming. Ovo bi igračima omogućilo da pokreću zahtevne AAA naslove bez posedovanja skupe opreme.

Ideja se zasniva na viziji Nvidia-e da gejming učini dostupnijim. Uz Shield TV, korisnici bi mogli da zaobiđu tradicionalne konfiguracije i direktno koriste snagu cloud tehnologije, što bi moglo promeniti način na koji milioni ljudi uživaju u video igrama kod kuće.

Sledeća generacija Shield uređaja

Potpredsednik Nvidia-e za hardverski inženjering, Endru Bel, potvrdio je da kompanija aktivno istražuje prototipe sledeće generacije Shield uređaja. Iako detalji o AI funkcijama, specifikacijama hardvera ili datumima lansiranja još nisu otkriveni, jasno je da Nvidia želi da pomeri granice onoga što uređaj fokusiran na striming može da ponudi.

Očekuje se da budući modeli podržavaju napredne video standarde poput VP9 Profile 2, AV1, HDR10+ i Dolby Vision. Ove nadogradnje bi obezbedile da sadržaj koji se strimuje bilo da su igre ili filmovi izgleda oštro i glatko, čime bi uređaj mogao zameniti tradicionalni gejming hardver.

Shield TV - više od običnog striming boksa

Za razliku od standardnih Android TV bokseva, Shield TV je oduvek nudio premium hardver i jedinstvene funkcije. Verzija Pro iz 2019. godine, sa Nvidia Tegra X1+ čipom, podržavala je 4K reprodukciju i koristila AI algoritme za poboljšanje kvaliteta slike prilikom strimovanja.

Ova kombinacija snažnog hardvera i pametnog softvera omogućila je Shield TV-u da se izdvoji, pružajući igračima bogatije i impresivnije iskustvo. Nasleđe platforme pokazuje posvećenost Nvidia-e da spoji zabavu i gejming u jednom uređaju.

Cloud gejming u centru pažnje

Jedna od glavnih prednosti Shield TV-a je potpuna kompatibilnost sa GeForce NOW servisom, Nvidia-inim cloud gejming rešenjem. Ovo omogućava igračima da strimuju AAA igre preko stabilne internet veze, bez potrebe za skupim grafičkim kartama ili konzolama.

Ovaj pristup se uklapa u širu strategiju Nvidia-e: pružiti moćno gejming iskustvo preko oblaka. Fokusiranjem na striming tehnologiju, Shield TV može učiniti gejming pristupačnijim široj publici, od povremenih igrača do hardcore gejmera.

Šta nas očekuje u budućnosti

Iako Nvidia još uvek nije otkrila tačne planove ili datume izlaska, fokus na cloud gejming i striming jasno pokazuje budućnost u kojoj tradicionalni hardver možda više neće biti neophodan. Sledeća generacija Shield uređaja mogla bi redefinisati igranje u dnevnoj sobi, donoseći AAA naslove direktno na televizor korisnika.

Ako se planovi ostvare, novi Shield mogao bi označiti prekretnicu u načinu igranja, sa naglaskom na pristupačnost, praktičnost i napredne striming mogućnosti. Nastavak eksperimentisanja Nvidia-e pokazuje da, čak i u tržištu prepunom pametnih televizora i konzola, i dalje postoji prostor za inovacije.

