Xbox Series X nije uspeo da održi korak sa PlayStation 5. Iako je lansiran tokom pandemije 2020. godine i Microsoft je kupio nekoliko velikih studija, konzola nije imala dovoljno atraktivnih ekskluziva da privuče igrače. Pored toga, rast cena zbog problema u lancu snabdevanja i tarifa administracije Donalda Trampa dodatno je smanjio interesovanje za Xbox, uključujući i jeftiniji Series S.

Xbox je ušao u 2025. u slabom stanju i napušta godinu bez jasnog puta napred. Otkazivanje igara poput Perfect Dark i Everwild, kao i portovanje naslova poput Forza Horizon 5 na PS5, jasno pokazuje da Microsoft više ne može da se takmiči sa Sony-em na tradicionalan način.

Rastuće cene - opadajuće interesovanje

Situaciju je dodatno pogoršalo to što je Microsoft ove godine povećao cene Xbox-a. Series S je počinjao od 400 dolara, dok je Series X dostigao šokantnih 600 dolara. Spori prodajni rezultati doveli su do toga da Costco uopšte prestane da prodaje Xbox konzole. Microsoft se čak nije ni trudio sa velikim promocijama za Black Friday zašto truditi se da prodaješ hardver koji niko očigledno ne želi?

Čak je i Game Pass, koji je nekada bio jedan od najboljih gejming paketa, skoro udvostručio cenu u toku godine. Ultimate paket sada košta 30 dolara mesečno, ili 360 dolara godišnje. Dok je Microsoft dodao vrednost jeftinijim paketima i unapredio cloud streaming, odsustvo nezaobilaznih ekskluziva smanjilo je vrednost servisa i brenda. Igre poput Avowed i South of Midnight ostaju retki svetli primeri, ali ekskluzivnost je već ugrožena jer će ova druga biti dostupna i na PS5 i Switch 2 sledeće godine.

Nada u ručnim uređajima nije dovoljna

Microsoft je mogao da oživi svoj brend sa ASUS ROG Xbox Ally i Ally X ručnim uređajima, ali njihova cena od 600 do 1000 dolara ih je stavila van domašaja većine gejmera. Windows i dalje nije dobro optimizovan za prenosive uređaje sa dodirnim ekranom, a ovi uređaji ne podržavaju starije Xbox igre. Iako je ovo početak, budući prenosivi Xbox morao bi biti znatno jeftiniji da bi mogao da konkuriše uređajima poput Steam Deck-a.

U međuvremenu, nedavno najavljena Valve-ova Steam Machine preti da ukrade pažnju Xbox-u. To je mali gaming desktop za vaš TV koji pokreće SteamOS i može da emulira Windows igre. Za razliku od Xbox konzola, potpuno je otvoren, što omogućava korisnicima da instaliraju Windows ili drugi softver. Ako je Steam Deck dobar pokazatelj, Steam Machine bi mogao da privuče konzolne igrače koji žele fleksibilnost i snagu, koju Xbox trenutno ne nudi.

Lekcije iz istorije Xbox-a

Xbox brend retko je mogao da parira Sony-ju. Jedino je Xbox 360 zaista uspeo, zahvaljujući Xbox Live-u i snažnoj podršci trećih strana. Nasuprot tome, originalni Xbox je Microsoftu doneo milijarde gubitka, dok je Xbox One otuđio fanove sa politikom „uvek online“ i DRM ograničenjima, po ceni od 499 dolara, uz Kinect kameru koja je mnogima delovala invazivno.

Ove greške ostavile su dugoročne posledice. Xbox Series S i X navodno su prodati u samo 33 miliona primeraka do jula 2025, dok je PS5 dostigao 84,2 miliona. Ako se trenutni trend nastavi, Sony bi mogao da nadmaši Microsoft u odnosu tri prema jedan. Čak i porodične konzole poput Nex Playground-a su u novembru nadmašile Xbox, pokazujući koliko je brend pao.

Budućnost kao PC?

S obzirom na probleme Xbox-a u konkurenciji sa PlayStation-om, Microsoft možda konačno prihvata hrabru strategiju: pretvaranje Xbox-a u PC ispod TV-a. Partnerstva sa AMD-om sugerišu da bi buduće konzole mogle biti kompaktne, snažne i PC-like, spajajući ekskluzive Xbox-a sa fleksibilnošću Windows-a. Igre za Xbox već se lansiraju istovremeno na PC-u, i sledeći sistem verovatno će nastaviti taj trend.

Ovo je rizik, ali evolucija ka PC-u mogla bi dati novi život Xbox-u, dok istovremeno razlikuje brend od Sony-ja, koji ovakav pristup teško može da replicira. Ako uspe, Microsoft bi mogao da transformiše Xbox iz borbene konzole u hibridnu platformu koja nudi snagu, svestranost i ekskluzivnost u jednom paketu.

