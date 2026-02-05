Košarkaš Los Anđeles Klipersa Ivica Zubac preći će u Indijanu, u sklopu razmene igrača u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA), naveli su američki mediji.
AMERIČKI MEDIJI PRENOSE: Zubac trejdovan u Indijanu, Alvarado prelazi u Njujork
Osim Zubca, u sklopu trejda, u Indijanu će preći o Kobi Braun, a u suprotnom pravcu će Benedikt Maturin, Ajeza Džekson i tri pika na draftu, dva iz prve i jedan iz druge runde.
Prošle sezone Zubac je izabran u drugu najbolju odbrambenu petorku lige, a bio je šesti u ;izboru za najboljeg defanzivnog igrača lige.
Takođe, poslednjeg dana trejda, Njujork je doveo Hosea Alvarada iz Nju Orleansa.
Niksi će u zamenu poslati Pelikansima Dejlena Terija i dva pika druge runde na draftu.
