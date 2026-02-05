Slušaj vest

Osim Zubca, u sklopu trejda, u Indijanu će preći o Kobi Braun, a u suprotnom pravcu će Benedikt Maturin, Ajeza Džekson i tri pika na draftu, dva iz prve i jedan iz druge runde.

Prošle sezone Zubac je izabran u drugu najbolju odbrambenu petorku lige, a bio je šesti u ;izboru za najboljeg defanzivnog igrača lige.

Takođe, poslednjeg dana trejda, Njujork je doveo Hosea Alvarada iz Nju Orleansa.

Niksi će u zamenu poslati Pelikansima Dejlena Terija i dva pika druge runde na draftu.

(Beta)