U svetu veštačke inteligencije vlada pravi rat za talente. Kompanije koje su već uspele da okupe vrhunske stručnjake očajnički pokušavaju da ih zadrže, čak i kada su ti ljudi već dali otkaz.

Business Insider otkrio je zanimljiv fenomen koji se dešava u Google DeepMind-u, laboratoriji za veštačku inteligenciju, poznat pod nazivom “garden leave”, odnosno “vrtni odmor”.

To je svojevrsna siva zona zaposlenja u kojoj se bivši radnici DeepMinda nalaze i do šest meseci nakon odlaska iz firme. Tokom tog perioda oni i dalje primaju platu od Google-a, ali im je zabranjeno da rade za bilo koju drugu kompaniju. Drugim rečima, oni su poput “Šredingerovih AI inženjera” – istovremeno zaposleni i nezaposleni.

Dok su u SAD nepoželjne i sve češće osporavane, klauzule o zabrani konkurencije u Velikoj Britaniji su i dalje uobičajena praksa, posebno za visoko pozicionirane stručnjake.

Foto: Shutterstock

Nekadašnji zaposleni u DeepMindu iz londonske centrale ispričali su za Business Insider koliko je “pravni vakuum” u kojem se nalaze zbunjujuć i kako im otežava da pronađu novi posao.

“Ko će da te zaposli ako možeš da počneš da radiš tek za šest meseci ili godinu dana?”, požalio se jedan od bivših radnika.

Jedan od najglasnijih kritičara ove prakse je Nando de Freitas, bivši direktor DeepMinda, a danas stručnjak u Microsoftu. On je na mreži X (bivši Twitter) upozorio sve koji planiraju da se zaposle u DeepMindu da pažljivo pročitaju ugovor pre potpisivanja:

“Nijedna američka korporacija ne bi smela da ima toliku moć, pogotovo u Evropi. To je zloupotreba moći koja se ničim ne može opravdati.”