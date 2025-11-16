Slušaj vest

Ako bi se devedesete u Srbiji snimale u formi serije, u uvodnoj špici, pre mobilnih telefona, pre interneta, pre Nokie 3310, "zmijica" i MP3 plejera, pejdžer bi zablistao kao glavni glumac. Mali, pišteći, sa zelenim ekranom i porukama koje su stizale sa kratkim zakašnjenjem, ali sa ogromnom važnošću.

Pejdžer je u Srbiju stigao kao pravo čudo tehnologije. U vreme ratova i sankcija, nestašica i slabih veza, pojavio se mali uređaj koji vam ispiše poruku iz vazduha, pa je za mnoge to bilo kao da imaju svoj lični uređaj iz naučne fantastike.

Kraj 90-ih kao vrhunac njihove popularnosti

Najviše su ga koristili doktori, novinari, taksisti, poslovni ljudi, ali i veliki broj mladih koji su želeli da budu u korak sa svetom. U kasnim devedesetim, imati pejdžer bilo je statusni simbol i simbol važnosti i prestiža.

Najveći "boom" pejdžera u Srbiji desio se između 1996. i 1999. godine kada su se poruke slale putem call-centara po principu vi pozovete, izdiktirate poruku operaterki, a ona je prosledi korisniku pejdžera.

Foto: Kurir

Pejdžer je bio prvi digitalni korak pre SMS-a

To je bilo neko sasvim drugo doba - doba kratkih, pažljivo skrojenih poruka, poslovne komunikacije koja je zavisila od jedne rečenice, slatkih polu-ljubavnih poruka skrivenih iza inicijala, i posebno neizbežne rečenice: "Javi se kad vidiš poruku".

Korisnici su ga obožavali jer je bio jednostavan, jeftiniji od mobilnog, a dovoljno "ozbiljan" da izgleda profesionalno i "vrši posao" u pogledu komunikacije.

SMS prevara Foto: Shutterstock

Nestanak za tren oka

A onda - bum. Krajem 1999. i početkom 2000. godine pojavljuju se prve dostupnije mobilne mreže i telefoni kao što su Nokia 5110, 3210, 3310.

Ipak, SMS je bio fatalni udarac. U trenutku kada ste mogli da pošaljete poruku direktno, bez operaterke koja zapisuje vaše misli, pejdžeri su gotovo preko noći izgubili smisao, da bi od 2001. do 2003. pejdžeri u Srbiji praktično nestali iz javne upotrebe.

Foto: Shutterstock

Gde su pejdžeri danas?

Servisi koji su ih držali gase se jedan po jedan, a ovi uređaji završavaju u fiokama, kao uspomena na jednu čudnu, lepu fazu tranzicije.

Danas su u našoj zemlji pejdžeri potpuno izumrli, dok su u svetu opstali samo u bolnicama i hitnim službama, jer rade čak i kada druge mreže padnu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: