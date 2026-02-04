Slušaj vest

Veštačka inteligencija (AI) razvija se decenijama, ali tek je lansiranje ChatGPT-a od strane OpenAI-ja u novembru 2022. godine privuklo pažnju javnosti. Chatbot je dostigao 1 milion korisnika za samo pet dana, što je označilo novu eru u kojoj AI postaje pristupačan svakome.

Od tada, ChatGPT beleži ogroman rast. Danas je jedan od prvih alata na koji ljudi pomisle kada čuju „AI“. OpenAI stalno uvodi nove funkcije i modela, a 2026. godina bi mogla biti još jedna transformativna godina za platformu.

Foto: Shutterstock

GPT-5.2 postaje podrazumevani model

U februaru 2026. OpenAI povlači starije modele: GPT-5 (Instant i Thinking), GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini i OpenAI o4-mini. Od 13. februara, GPT-5.2 će biti podrazumevani model za sve korisnike ChatGPT-a.

GPT-5.2 je brži, pametniji i stabilniji od prethodnih modela. OpenAI kaže da je većina korisnika prešla na novi model, dok samo 0,1% i dalje koristi GPT-4o, što omogućava ujednačeno i bolje iskustvo za sve.

Foto: Shutterstock

Oglasi dolaze u besplatni ChatGPT

OpenAI je potvrdio testiranje oglasa u besplatnom i „Go“ planu u SAD-u. Novi ChatGPT Go košta 8 dolara mesečno i nalazi se između besplatnog i Plus plana od 20 dolara mesečno.

Oglasi neće uticati na odgovore ChatGPT-a i biće jasno označeni. Plaćeni planovi, uključujući Plus, Pro, Business i Enterprise, ostaju bez reklama. Oglasi se neće pojavljivati pored osetljivih tema kao što su zdravlje ili mentalno stanje, a podaci korisnika se neće deliti sa oglašivačima.

Foto: Shutterstock

Starosno-prilagođena bezbednost

ChatGPT sada koristi sistem koji procenjuje starost korisnika kako bi prepoznao mlađe od 18 godina. Ako sistem detektuje maloletnog korisnika, automatski se aktiviraju dodatna bezbednosna podešavanja. Ona ograničavaju pristup osetljivom sadržaju, uključujući nasilje, seksualne igre i opasne internet izazove.

Ako je korisnik pogrešno označen, može ručno potvrditi starost, čime se postiže balans između sigurnosti i pristupačnosti.

Kako dete najlakše da zapamti vaš broj telefona? Foto: Shutterstock

Vizuelniji i pregledniji odgovori

Od januara 2026. ChatGPT prikazuje odgovore na vizuelniji način. Važne osobe, mesta i proizvodi su istaknuti u tekstu, a klikom na njih otvara se bočna tabla sa ključnim informacijama i pouzdanim izvorima.

Ova funkcija olakšava pregledanje odgovora i smanjuje dugačke blokove teksta. Trenutno je dostupna globalno na web-u, Android i iOS aplikacijama.

