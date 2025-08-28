Slušaj vest

Koliko puta ste jednostavno pritisnuli dugme za gašenje računara i nastavili svojim putem? Ako ste to ikada uradili bez korišćenja opcije "Shut Down" u meniju, vaša navika bi mogla ozbiljno da vas košta. IT stručnjaci upozoravaju da upravo ovakvo "brzo gašenje" može biti jedan od glavnih razloga za iznenadne kvarove.

Na prvi pogled deluje bezopasno, ekran se ugasio, uređaj više ne zuji i sve izgleda u redu. Ali ono što ne vidite događa se u pozadini, procesi ostaju otvoreni, podaci se ne sačuvaju kako treba, a sistem ne dobija šansu da se zatvori bezbedno. To vodi ka ozbiljnim oštećenjima u memoriji i sistemskim fajlovima.

Foto: Shutterstock

Šta se dešava kada nasilno ugasite računar

Računar, baš kao i automobil, mora da prođe kroz određen ritual gašenja. Kada samo prekinete napajanje pritiskom na dugme ili vađenjem kabla, operativni sistem ne stiže da završi sve procese. Zamišljajte to kao da isključujete mašinu dok još melje podatke.

Rezultat, fajlovi ostaju oštećeni, neki programi se više neće pokretati, a operativni sistem može prestati da funkcioniše pravilno. U najgorem slučaju, dolazi do problema sa hard diskom što znači skupe popravke ili čak potpuni gubitak podataka.

Foto: Shutterstock

Najčešći izgovor, “Zamrzao se, morao sam”

Opravdanje koje se često čuje jeste da se računar zamrzao i da nije bilo druge opcije osim da se ugasi silom. Međutim, stručnjaci savetuju da se uzrok problema mora rešavati, ne ignorisati. Često smrzavanje može biti znak dubljih problema, poput zastarelog softvera, preopterećenja memorije ili čak prisustva virusa.

Umesto da stvar rešavate na silu, pokušajte da analizirate šta je dovelo do zamrzavanja. Da li redovno ažurirate sistem? Imate li instaliran pouzdan antivirus? Da li vam je disk prepun? Sve su to faktori koji utiču na stabilnost računara, a ignorisanje ih samo pogoršava.

Foto: Shutterstock

Pravilno gašenje kao ključ dugovečnosti uređaja

Da biste svom računaru produžili radni vek, dovoljno je da usvojite jednu jednostavnu naviku, uvek ga gasite putem opcije "Shut Down". Time omogućavate sistemu da ispravno zatvori sve aplikacije, sačuva podatke i zaštiti hardver.

Ovo posebno važi za korisnike koji koriste računar u poslovne svrhe ili čuvaju važne fajlove. Jedan pogrešan potez može uništiti dokumente koje ste mesecima pripremali. Zato, pre nego što sledeći put na brzinu pritisnete dugme, setite se da vam pet dodatnih sekundi može sačuvati sate, dane, pa i novac.

Foto: Shutterstock

Kada je nasilno gašenje jedina opcija

Postoje situacije kada stvarno nema drugog izbora, računar se ne odaziva, miš ne reaguje, a tastatura je blokirana. U tom slučaju, nasilno gašenje može biti neophodno, ali to treba da bude izuzetak, ne pravilo. Čak i tada, preporučuje se da se prethodno sačeka neko vreme da se vidi da li se sistem sam “probudi”.

Ako morate da ugasite računar silom, nakon toga odmah proverite sistem, pokrenite dijagnostiku, skenirajte antivirusnim programom i razmislite da li je vreme za čišćenje ili osvežavanje operativnog sistema. Redovna nega i pravilna upotreba mogu značiti razliku između stabilnog uređaja i neplaniranog odlaska u servis.