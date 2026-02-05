Slušaj vest

Jedan čovek, jedna garaža i jedan čekić...

Vladan Cvijović zvani Cigo iz Bijelog Polja uspeo je da sa samo 9 ručnih alata u svojoj radionici napravi automobil moćnog nemačkog auto-giganta Mercedesa.

- Jedina kopija, bolja od originala i trajaće večno jer je cela karoserija kompletno izrađena od inoksa! Motor je originalan - 300 turbo, kaže Vladan dodajući da je školjka napravljena ručno sa 9 ručnih alata - bukvalno je sve, do poslednjeg milimetra, napravljeno samo rukama!

Genije iz Bijelog Polja sa samo 9 alata ručno i potpuno sam napravio ceo mercedes

- Dugo vremena se ovo radi jer se ne radi non-stop, a radi se kad se ima volje... Cilj je bio da se pokaže nivo majstorluka...

Vlasnik i naručilac ovog jedinstvenog mercedesa koji je Vladanu sve ovo naručio živi i radi u Luksemburgu, a poreklom je iz obližnjih krajeva - opština Petnica, selo Trpezi.

- Eto ispunila mu se želja da ima G klasu koju nema niko a ovo je jedinstven primerak u svetu jer je prvi u svetu da je ovo ručni rad, i garantujem da nijedan milimetar lima ovde nije uradila nikakva mašina već samo ruke...

Cigo kaže i da mu sinovi nisu tu ali da je njemu važno da su ovaj zanat ispekli, a on je, veli, od malih nogu učio od pokojnog oca. Dodaje i da je njegov stric Radoš svojevremeno bio najbolji auto-limar u Evropi, kog je nasledio sin Milan.

Vladanu, zvanom Cigo, najveća su ljubav unikati i oldtajmeri, a evo jednog od projekata koji je uradio za klince svog drugara...

Vladan već sad ima silne narudžbine, posebno kad je reč o oldtajmerima ili vozilima čiji naručioci žele da budu posebna i da ih nema niko drugi...

Veli i da je Bijelo Polje oduvek bio grad vrsnih majstora i zanatlija, ali da kada je reč o generacijama koje dolaze dodaje da nije zadovoljan...

- Ne dolaze više đaci, niko neće da uči, imaćemo problem za koju godinu, a mogao bih za pola godine-godinu da ga naučim da me po znanju preskoči, sve ovo što znam, veli Vladan koji više voli stare automobile poput fiće, peglice, bube, nego ove sad nove.

Kad je reč o mercedesu koji ručno pravi, kaže da puhovi inače imaju problem sa auto-limarijom koji ovde neće postojati jer je sve nerđajući čelik.

- Sam vlasnik nije zahtevan i ne želi da ga farba već će samo biti ispeskaren i neće biti ovako sjajan već mat.