- Ovo je kamin na koji grejemo kompletnu kuću! A kad se dostigne određena temperatura 75-80 stepeni, ložim samo jednom u 24 sata!, kaže Bosanac Almir koji je napravio bum svojom izjavom a potom dodatno region ostavio u neverici kad je rekao koliko je uštedeo i koliki mu je račun za struju zahvaljujući kaminu na koji se greje.

- Za 9 meseci uštedeo sam 3.000 maraka (KM) na struji, veli on ponosno što je u evrima okruglo 1.500.

A onda je usledio novi šok!

- U mene se na računu vidi... 14,5 maraka mesečno ja plaćam struju i ne štedim je više, a što bih i štedeo, kaže on.

Preračunato u dinare, to bi mesečno izašlo nešto ispod 900 dinara struje i to za celu potrošnju u kući.

- Evo, loženo jutros, a 90 stepeni pokazuje! A sledeće loženje je sutra ujutru, veli uz osmeh.

Otkud ideja?

- Nisam ovo nigde video, pre toga je bio neki kamin od 1.300 maraka i nije se pokazao, potrošiš 7-8 kanti drva, a ugrejat se ne možeš, kaže Almir.

A onda je došao na ideju!

- Imao sam ovaj prostor, uzeo sam jedan stirodur, 30 cigli i razmišljao kako da zauzme što manje prostora a da zadržim temperaturu i sav mogući plamen... Malo papir, malo olovku, iscrtao da li se to more izvuć’ i onda sam skužio da može...

- Napravio sam kružni tok, u ovom kaminu ima oko 18 metara kanala...i na kraju hladan dim izlazi iz kamina... Kamin ima 5 vratanaca za čišćenje, a unutra je 90 komada šamotne cigle. Na kaminu stoji i mali ventilator koji toplotu šalje dalje po sobi...

Učio za konobara, zarađuje kao majstor

Inače, učio je za konobara, završio je ugostiteljsku školu, ali to nikad nije radio jer ga nikad nije zanimalo, zaposlen je u jednoj firmi u kojoj radi kao majstor. A kamin je potpuno sam osmislio, napravio i sazidao

Kuća mu je ogromna, na krovu i u dvorištu ima solarne panele, a veli, ima ih i na njivi!

Sve što struje prikupi od solara, skuplja u akumulatore za šta su mu tvrdili da to nikako ne može.

- Ja kažem da može i pokazuje kolekciju akumulatora koji mu čuvaju struju... Sam je napravio i ispravljač!

- Sve ručni rad, najjeftiniji, kaže ponosno Almir i dodaje da odavno više ne štedi struju!

- A i zašto bih, veli uz osmeh.

