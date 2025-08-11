Slušaj vest

Ako koristite Windows, verovatno vam se bar jednom desilo da pokušate da ugasite računar, ali vas sistem obavesti da neka aplikacija sprečava gašenje, a da pritom ne navede ime te aplikacije. Ova nejasna poruka često zbunjuje korisnike i ostavlja ih u dilemi šta zapravo koči proces gašenja. Godinama su se ljudi pitali šta stoji iza ove zagonetke, sve dok nije stiglo objašnjenje.

Iskusni Microsoft inženjer Raymond Chen otkrio je kako funkcioniše mehanizam iza ove frustrirajuće situacije. Njegova objašnjenja konačno razjašnjavaju zašto Windows ponekad ne može da identifikuje program koji blokira gašenje, pretvarajući dugogodišnju misteriju u jednostavnu tehničku pojavu.

Foto: Shutterstock

Uloga Blocked Shutdown Resolver-a

U srcu ove misterije nalazi se komponenta Windows sistema pod nazivom Blocked Shutdown Resolver, skraćeno BSDR. Kada pokušate da ugasite računar, BSDR treba da prikaže spisak svih aplikacija koje još nisu prihvatile zahtev za gašenje. Ovaj interfejs ima za cilj da korisniku pomogne da identifikuje koje programe treba zatvoriti.

Međutim, sistem se oslanja na to da same aplikacije obezbede jasan naslov prozora i poruke koje objašnjavaju zašto blokiraju gašenje. Kada aplikacije to ne urade, BSDR prikazuje generičke ili prazne poruke, pa korisnici ostaju bez informacije ko tačno usporava isključivanje računara.

Foto: Shutterstock

Zašto Windows prikazuje prazne ili generičke poruke

Suštinski problem je što neki programi uopšte ne prosleđuju informacije koje bi objasnile razlog blokade. Ne postavljaju naslov prozora niti prateći tekst, pa Windows umesto toga prikaže podrazumevanu poruku poput „app is preventing shutdown“. To je posebno frustrirajuće jer ne postoji nijedan jasan trag o kome je reč.

Chen objašnjava da mnogi programi koriste tzv. „pomoćne“ ili „nevidljive“ prozore koji nisu namenjeni za prikaz korisnicima. Ti prozori često nemaju naslove jer služe samo za pozadinske zadatke ili primanje sistemskih poruka. Kada dođe do gašenja, BSDR prikaže baš te anonimne prozore, ostavljajući korisnike zbunjenim.

Foto: Shutterstock

Dizajn koji stoji iza ovakvog ponašanja

Ovakvo ponašanje pri gašenju nije greška ili kvar, već rezultat načina na koji Windows i aplikacije komuniciraju. Programeri često prave nevidljive prozore kako bi olakšali unutrašnje procese bez zauzimanja prostora na ekranu. Kako ti prozori nemaju naslove, operativni sistem ne može da prikaže korisniku korisne informacije kada je gašenje blokirano.

Razumevanje ovoga pomaže da se razbije utisak da je poruka zagonetna ili zabrinjavajuća. Umesto da signalizira grešku ili virus, ona najčešće ukazuje na uobičajene pozadinske prozore koji rade svoj posao, ali nisu pravilno prijavili razlog blokade.

Foto: Shutterstock

Šta ovo znači za korisnike u praksi

Sledeći put kada vam Windows kaže da ne može da se isključi zbog neimenovane aplikacije, ne treba da paničite. Najverovatnije je u pitanju bezopasni pozadinski proces ili nevidljivi pomoćni prozor, a ne ozbiljan problem ili malvere. Objašnjenje koje je dao Raymond Chen pruža korisnicima sigurnost da je ovo standardna funkcionalnost sistema.

Znajući pravi razlog za ovu zbunjujuću poruku, korisnici mogu izbeći nepotrebnu zabrinutost i bolje razumeti zašto im računar ponekad sporije reaguje na komandu za gašenje. Ova transparentnost uklanja jednu od najiritantnijih Windows poruka i čini je lakšom za prihvatanje.