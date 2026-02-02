Uređaj koji bi mogao da zameni telefone

Mark Zakerberg je tokom Meta-inog poziva o poslovnim rezultatima za četvrti kvartal 2025. godine, održanog u sredu, govorio o svojim ambicijama vezanim za posao sa AI pametnim naočarima. Njegove izjave dolaze u trenutku kada Meta nastavlja da menja strategiju u okviru Reality Labs odeljenja, udaljavajući se od metaverzuma.

Umesto toga, kompanija sve više ulaže u AI nosive uređaje i razvoj sopstvenih AI modela. Ovaj zaokret ukazuje na promenu dugoročne vizije kompanije i na fokusiranje na proizvode koji se lakše uklapaju u svakodnevni život korisnika.

Mark Zakerberg Foto: Shutterstock

Vizija nosivih uređaja na nivou pametnih telefona

Zakerberg je trenutni razvoj pametnih naočara uporedio sa pojavom pametnih telefona, kada je prelazak sa preklopnih telefona delovao kao neizbežan. Istakao je da milijarde ljudi širom sveta već nose naočare ili kontaktna sočiva, što vidi kao prirodnu osnovu za širenje AI naočara.

„Teško je zamisliti svet za nekoliko godina u kojem većina naočara koje ljudi nose nisu AI naočare“, rekao je Zakerberg. Prema njegovom mišljenju, pametne naočare ne zahtevaju stvaranje novih navika, već unapređenje postojećih.

Foto: Shutterstock

Brz rast prema navodima Mete

Zakerberg je naveo da je prodaja Meta-inih pametnih naočara u poslednjih godinu dana utrostručena, opisujući ih kao „jedan od najbrže rastućih potrošačkih elektronskih proizvoda u istoriji“.

Ipak, njegov optimizam treba posmatrati sa dozom rezerve. Zakerberg je i ranije iznosio ambiciozne prognoze koje se nisu ostvarile, uključujući ideju da će se posao i druženje preseliti u metaverzum koncept koji nije zaživeo u širokoj praksi.

Foto: Shutterstock

Velike tehnološke kompanije prate isti pravac

Uprkos prethodnim neuspesima, Meta nije jedina kompanija koja ulaže u AI naočare. Google se, prema očekivanjima, sprema da ove godine lansira sopstvenu liniju pametnih naočara, nakon ugovora vrednog 150 miliona dolara sa kompanijom Warby Parker.

Apple takođe, prema navodima Bloomberga, planira ulazak na ovo tržište i preusmerava deo zaposlenih na razvoj pametnih naočara, umesto rada na lakšoj verziji Vision Pro uređaja. U međuvremenu, Snap je najavio izdvajanje svojih AR naočara Specs u posebnu podružnicu radi veće operativne usmerenosti.

Foto: Shutterstock

Meta ima prednost i jasne praktične primene

Čak i kompanije bez sopstvenog hardvera, poput OpenAI-ja, istražuju AI nosive uređaje, mada se njihov fokus više odnosi na uređaje poput AI bedževa ili slušalica, a ne naočara. Apple navodno radi i na malom AI uređaju veličine AirTag-a, iako detalji još nisu poznati.

Za sada, Meta prednjači u plasiranju pametnih naočara na tržište, sa više modela koji su već u prodaji. Među njima su i Oakley pametne naočare namenjene za nošenje tokom vežbanja, što se do sada pokazalo kao jedan od najperspektivnijih i najpraktičnijih načina upotrebe ovih uređaja.

