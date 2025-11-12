Slušaj vest

U iznenađujućem zaokretu, Microsoft sada nudi prave nagrade kako bi ubedio korisnike da ne napuštaju njegov pregledač. Kompanija navodno daje 1.300 Microsoft Rewards poena, koji se mogu iskoristiti za poklon-kartice ili donacije, korisnicima koji odluče da nastave da koriste Edge umesto da pređu na Google Chrome. Ponuda se pojavljuje direktno u Bing-u kada korisnici pretražuju Chrome.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada Chrome drži ogromnih 69,3% tržišnog udela, dok Edge zauzima oko 15,48%. To je hrabar korak koji jasno pokazuje koliko daleko je Microsoft spreman da ide da bi zadržao korisnike u svom ekosistemu i dalje od Google-ovog uticaja.

Foto: Shutterstock

Večni rat pregledača

Ako ste ikada koristili novi Windows računar, poznat vam je scenario: otvorite Edge, ukucate „Download Chrome“ i nastavite dalje. Microsoft očigledno zna za ovaj obrazac i ovog puta ne stoji skrštenih ruku. Kompanija se sada bori na samom izvoru, koristeći nagrade koje vrede novca da bi vas navela da se predomislite pre nego što kliknete na „Preuzmi“.

Ovo je zanimljiv obrt u jednom od najdužih tehnoloških rivalstava. Umesto da se oslanja na diskretne poruke i podsjetnike, Microsoft sada stavlja nagradu na sto. Poruka je jasna: Edge više nije samo podrazumevani pregledač, već proizvod koji želi da izaberete.

Foto: Shutterstock

Kako funkcioniše nagrada

Ponuda, koju je prvi otkrio portal Windows Latest, pojavljuje se kao baner u Bing-u sa porukom: „Zaradite 1.300 Microsoft Rewards poena tako što ćete koristiti Edge.“ Klikom na baner otkriva se da se poeni mogu iskoristiti za kupovinu proizvoda, poklon-kartice ili donacije humanitarnim organizacijama. Nije reč o velikom iznosu, ali je psihološki efekat jasan – mali podsticaj koji menja ponašanje korisnika.

Ovi poeni deo su Microsoft Rewards programa, koji već nagrađuje korišćenje Bing-a i Microsoftovih servisa. Ipak, ova nova ponuda deluje posebno ciljano, gotovo duhovito, jer se pojavljuje upravo u trenutku kada korisnici pokušavaju da pređu na konkurenciju.

Foto: Shutterstock

Edge protiv Chrome-a - borba postaje lična

Kada korisnici pretražuju Chrome, ponekad im se u Bing-u pojavljuje i druga poruka: „Sve što vam treba je ovde. Microsoft Edge koristi istu tehnologiju kao Chrome, ali uz dodatno poverenje Microsofta.“ To je suptilan udarac, koji ističe da oba pregledača rade na istom Chromium jezgru, ali da Edge nudi „nešto više“.

Zanimljivo je da se slične poruke ne pojavljuju kada se pretražuju drugi pregledači kao što su Brave, Opera ili Vivaldi. Microsoft je očigledno fokusiran upravo na Chrome, svog najvećeg rivala. Cilj nije borba sa svima, već napad na sam vrh.

Foto: Shutterstock

Microsoftova karta na funkcije i veštačku inteligenciju

Edge se ne oslanja samo na reklame. Microsoft ističe funkcije koje Chrome nema: ugrađeni VPN, Microsoft Rewards, personalizaciju pomoću veštačke inteligencije i sistem Microsoft Recommend. Sve to se zasniva na Chromium platformi, koju koriste i drugi moderni pregledači.

Iako su Microsoft i Bing uložili mnogo u AI funkcije, broj korisnika Edge-a se nije dramatično povećao. Ipak, kombinacijom nagrada, pametnog marketinga i agresivne strategije, kompanija jasno poručuje jedno: rat pregledača još nije gotov. A ovog puta, Microsoftovo oružje nije samo softver, već i psihologija.