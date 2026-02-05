Slušaj vest

Prvi će na teren izaći Dušan Lajović protiv Tomaša Barioša Vere, a u drugom singlu debitovaće Ognjen Milić protiv Alehandra Tabilja.

"Dušan Lajović je bio sigurna prva tabla, a za Ognjena Milića sam se odlučio jer je ovde naš drugi igrač po rangu, mlad je, ali verujem u njega i pratio sam pomno rad na treninzima prethodnih dana. Ovo je odluka za petak", rekao je selektor Srbije Viktor Troicki, preneo je Teniski savez Srbije.

U petak od 22 časa po srednjoevropskom vremenu na programu je prvi singl, a posle tog meča počeće drugi meč.

Drugog dana takmičenja na teren izaći prvo dublovi, a zatim slede mečevi u singlu.

"Računam i na Branka Đurića, koji definitivno konkuriše za meč u subotu, stigao je sa betonske podloge i potrebno mu je više vremena za adaptaciju na uslove za igru", rekao je Troicki.

Ekipa je podmlađena, a osim Lajovića i Milića u sastavu su Branko Đurić i specijalisti za dubl, braća Ivan i Matej Sabanov.

"Očekujemo da čilenski navijači budu uz svoj tim i da navijaju strasno. Imam iskustva kao i igrači iz Južne Amerike i nije lako igrati pred vatrenom publikom. Za Lajovića to neće predstavljati problem, a mlađima verujem da će atmosfera biti nešto što će pamtiti celog života. Stariji igrači su tu da olakšaju mlađim igračima. Braća Sabanov će imati drugačije iskustvo jer će igrati u gostima. Mentalno, moramo da budemo spremni za mečeve", naveo je Troicki.

Debitant Ognjen Milić veruje u tim.

"Veoma sam srećan što ću zaigrati za Srbiju u Dejvis kupu. Naravno da znam ko je Tabiljo, veoma dobar igrač, ali verujem u sebe i učiniću sve da donesem pobedu za Srbiju", rekao je Milić.

Drugog takmičarskog dana, u subotu, prvi će na teren Ivan i Matej Sabanov, protiv Alehandra Tabilja i Nikolasa Đarija.

Za singlove su planirani Dušan Lajović i Alehandro Tabiljo, a posle njih Ognjen Milić i Tomaš Barioš Vera.

Pobednik tog duela u septembru će igrati protiv Španije u drugom krugu kvalifikacija, a poraženog čeka meč Svetske grupe 1.