Tehnološki napredak nije uvek jednostavan put. Mnoge inovacije koje su bile smatrane neuspešnim u svoje vreme, zapravo su postavile temelje za uređaje koje danas svakodnevno koristimo. Razumevanje ovih "propalih" tehnologija pomaže nam da shvatimo kako se evolucija inovacija stalno razvija, uprkos početnim neuspesima.

Evo tehnologija koje su bile proglašene promašajem, a danas su postale neizbežan deo naše svakodnevice.

Pametni telefon pre svog vremena

Apple Newton je bio jedan od prvih pokušaja da se stvori pametan uređaj sa ekranom osetljivim na dodir, koji je mogao da prepoznaje rukopis i služio kao lični organizator. Iako je predstavljen 1993. godine, tehnologija nije bila dovoljno razvijena da bi napravila pravi uticaj. Problemi sa prepoznavanjem rukopisa, visoka cena i spora performansa učinili su Newton neuspehom.

Ipak, ovaj uređaj je postavio temelje za razvoj iPhone-a, i danas možemo reći da je bio prethodnik savremenih pametnih telefona. Apple Newton nam je pokazao da je prava inovacija često korak ispred vremena.

Tablet računar koji je pretekao svoje vreme

Microsoft je još početkom 2000-ih pokušao da uvede tablet računare sa modelom Tablet PC. Sa ekranima na dodir i digitalnim olovkama, uređaji su trebali da zamene klasične laptopove. Nažalost, tržište tada nije bilo spremno za ovakve proizvode. Tableti su bili teški, skupi i nisu imali aplikacije koje bi opravdale svoju upotrebu.

Samo nekoliko godina kasnije, Apple je predstavio iPad, a tržište je postalo zrelo za tablete. Iako je Microsoft bio pionir, pravi trenutak za komercijalni uspeh tableta došao je tek nakon 2010. godine.

Pametne naočare koje su bile previše futurističke

Google Glass je pokušao da redefiniše način na koji komuniciramo sa svetom oko nas, omogućavajući korisnicima da vide informacije u realnom vremenu, snimaju video i dobijaju navigaciju direktno na staklu naočara. Međutim, privatnost, visoka cena i ograničena funkcionalnost učinili su da ovaj proizvod nije postigne uspeh na tržištu.

Danas, sa napretkom u tehnologijama pametnih naočara, Google Glass se ponovo razvija, a mnogi veruju da će biti ključni element sledeće tehnološke revolucije. U tom smislu, Google Glass je možda došao previše brzo, ali je postavio osnove za buduće inovacije u ovoj oblasti.

Električni automobil ispred vremena

General Motors je 1996. godine predstavio EV1, jedan od prvih modernih električnih automobila. Sa tišim radom i ekološkim prednostima, EV1 je bio preteča današnjih električnih automobila. Međutim, problem je bio u nedostatku infrastrukture punjači su bili retki, baterije nisu bile dovoljno efikasne, a tržište nije bilo spremno za ovu vrstu vozila.

Danas, električni automobili su na vrhuncu popularnosti, ali EV1 je bio pionir koji je omogućio razvoj ove industrije. Iako je bio povučen sa tržišta, EV1 je započeo put električnih vozila prema globalnoj dominaciji.

Revolucija u urbanoj mobilnosti

Kada je Segway lansiran, prognoze su bile da će potpuno promeniti način na koji se krećemo po gradovima. Samobalansirajući, električni uređaj obećavao je da će biti brz i efikasan način prevoza. Nažalost, Segway nije mogao da postane masovno prihvaćen zbog visoke cene, nepraktičnosti i nedostatka potrebe u svakodnevnom životu.

Međutim, tehnologija koja stoji iza Segway-a nije nestala. Ona je poslužila kao osnov za razvoj drugih inovacija poput hoverboard-a i električnih trotineta, koji su danas postali popularni u urbanim sredinama. Segway je bio korak ka budućnosti, ali tržište nije bilo spremno za njega.

Zašto neke tehnologije propadnu, iako su genijalne?

Mnoge tehnologije koje su doživele neuspeh nisu bile loše ideje. Zapravo, najčešći razlozi za njihov pad obuhvataju nekoliko ključnih faktora:

Preuranjenost - Neke tehnologije su bile ispred svog vremena i tržište ih nije prihvatilo.

- Neke tehnologije su bile ispred svog vremena i tržište ih nije prihvatilo. Nedovoljno razvijena tehnologija - Tehnološki kapaciteti nisu bili dovoljno napredni za njihovu primenu.

- Tehnološki kapaciteti nisu bili dovoljno napredni za njihovu primenu. Visoka cena - Cene su bile previsoke za široku upotrebu.

- Cene su bile previsoke za široku upotrebu. Nepostojanje jasne koristi - Potrošači nisu odmah prepoznali vrednost novih proizvoda.

- Potrošači nisu odmah prepoznali vrednost novih proizvoda. Pokušaj radikalnih promena - Neke tehnologije su pokušale da potpuno promene navike korisnika, umesto da ih unaprede.

Mnoge od ovih tehnologija su možda bile na pragu nečega velikog, ali im je jednostavno trebalo više vremena da bi postale uspešne. Ipak, čak i neuspešni proizvodi često postavljaju temelje za inovacije koje dolaze kasnije.

