Brzina internet veze širom sveta varira, ali u većini zemalja, brzine od 100-300 Mbps su danas sasvim dovoljne za svakodnevne online aktivnosti. Bilo da je reč o 4K strimovanju video sadržaja, preuzimanju velikih fajlova ili online igrama, ovo su brzine koje zadovoljavaju većinu korisnika. Neki od najbržih Wi-Fi rutera na tržištu danas dostižu brzine do 10.000 Mbps, a napredak tehnologija poput Wi-Fi 7 omogućava modernim uređajima da uživaju u još većim brzinama.

Foto: Shutterstock

Šta ako vaš uređaj nema Ethernet port?

I pored svih tih brzina, stručnjaci širom sveta i dalje smatraju da je žičana Ethernet veza najbolja opcija, pogotovo ako se koristite stacionarnim računarima.

Ethernet veze ne pate od zagušenja mreže, smetnji signala ili latencije, problemi koji su često izazov za korisnike koji se oslanjaju na Wi-Fi. Desktop računari i većina gejming laptopova dolaze sa RJ45 portom, koji omogućava optimalne brzine, pod uslovom da koristite pravi Ethernet kabl.

Međutim, šta ako ste nabavili ultratanki laptop koji nije uključivao Ethernet port? Da li ste sada potpuno zavisni od Wi-Fi-ja? Ne brinite! Iako nemate Ethernet port, postoji jednostavno rešenje: USB to Ethernet adapteri. Ali, kako oni zaista funkcionišu? Mogu li oni da dostignu brzine slične pravim Ethernet vezama?

Foto: Shutterstock

Da li USB adapteri podržavaju gigabitne brzine?

Pravi adapter može da postigne Ethernet brzine do 1.000 Mbps, što je standardna brzina koja je prisutna na mnogim gejming laptopovima sa gigabit Ethernet konekcijama.

Adapteri poput Ugreen USB to Ethernet Adaptera nude brzine do 1.000 Mbps, a sa cenama koje su vrlo pristupačne, često ispod 20 USD, korisnici širom sveta su oduševljeni performansama. Sa više od 25.000 recenzija i prosečnom ocenom od 4,6 zvezdica, jasno je da ovaj adapter pruža odličan odnos cene i kvaliteta.

Međutim, nisu svi USB portovi isti. USB 2.0 portovi imaju maksimalnu brzinu od 480 Mbps, dok noviji USB 3.0 portovi i oni sa višim verzijama mogu da postignu brzine do 5 Gbps. Ako želite da postignete punu gigabitnu brzinu, obavezno povežite adapter sa USB 3.0 ili novijim portom.

Foto: Shutterstock

Kvalitet adaptera: Koji brendovi se izdvajaju?

Ako želite da budete sigurni u kvalitet adaptera, birajte poznate brendove kao što su Anker, Ugreen i TP-Link. Iako su možda nešto skuplji, ovi brendovi pružaju pouzdane proizvode koji traju.

Takođe, za laptopove kao što su MacBook Air ili Pro, koji nemaju standardne Type-A portove, možete koristiti USB-C Ethernet adaptere. Čak i moderni Android i iOS uređaji sada mogu biti povezani na internet putem Ethernet veze, što je dodatna prednost za korisnike koji žele stabilniju konekciju.

Foto: Shutterstock

Da li je adapter zaista dobra alternativa?

Korisnici koji su testirali USB to Ethernet adaptere širom sveta slažu se: nećete primetiti značajnu razliku u brzini i stabilnosti u odnosu na ugrađeni RJ45 port.

Međutim, obavezno proverite koji USB port koristite i koja je maksimalna brzina koju adapter može da podrži. Izbor pogrešnog adaptera može vas ostaviti u čudu zašto je vaša Ethernet veza sporija od Wi-Fi-ja.

