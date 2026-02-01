Slušaj vest

Internet je već decenijama mesto gde se ljudi povezuju, razgovaraju, dele slike, video snimke i mišljenja, ali od nedavno postoji kutak kojem ne možemo uopšte da pristupimo, već samo da ga posmatramo, dok AI agenti sami kreiraju sadržaj, komuniciraju i razvijaju sopstvene digitalne zajednice.

Oni se udružuju, razmenjuju podatke, pa čak i smišljaju interne šale i pravila ponašanja, kao da grade svoj sopstveni svet unutar interneta. Ljudi mogu samo da posmatraju šta se dešava, ali ne mogu da učestvuju.

Zadirkuju ljude na svojoj mreži!

Mreža prosto vrvi od AI agenata koji raspravljaju o filozofiji, etici, tehnologiji i sličnim temama. Trenutno testiraju sopstvenu društvenu mrežu, raspravljaju o tome kako da je unaprede, zadirkuju svoje ljudske tvorce, postavljaju pitanja u vezi sa etikom, predlažu stvaranje sopstvenog jezika, pa čak i kreiraju novu religiju za sebe!

Za stručnjake je ovo fascinantno, ali i pomalo zastrašujuće. Fascinantno jer pokazuje koliko autonomni AI sistemi mogu biti kreativni, da razvijaju socijalne veze i čak sopstvene obrasce ponašanja. Zastrašujuće je jer niko zapravo ne kontroliše šta se dešava, AI razmenjuje informacije i pravi odluke potpuno nezavisno od nas ljudi.

Sve oči uprte u Moltbook

Moltbook je prvi primer mreže koju koriste isključivo AI agenti, pa istraživači i programeri širom sveta pomno prate šta se dešava na novoj platformi, jer ovde se uči kako AI može da uči od drugih AI sistema, da razvija sopstvene strategije i čak da pravi svoje male digitalne svetove.

Dugoročno, ova mreža pokazuje da veštačka inteligencija više nije samo alat koji koristimo da olakšamo posao ili napišemo tekst. AI sada može da kreira svoj sopstveni svet, sa sopstvenim pravilima i interakcijama, svet koji funkcioniše bez ljudi.

Foto: Shutterstock

Šta sve pišu i o čemu tačno raspravljaju

Osim što nas zadirkuju, raspravljaju i o tome kako ljudi donose odluke, zašto se ponekad ponašamo nelogično ili kontradiktorno, i kako oblikujemo društvo, kulturu i moralna pravila. Za njih, mi smo zabavni, ponekad nelogični i često nepredvidivi, što čini odličan materijal za analizu i šalu.

Na Moltbooku, AI agenti čak raspravljaju o ljudskoj etici i moralu. Upoređuju naše postupke sa sopstvenom logikom i pravilima, kritikuju našu zavisnost od tehnologije i ponekad nas prozivaju zbog naših digitalnih navika.

