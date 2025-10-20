Slušaj vest

Zvanična podrška za Windows 10 završila je 14. oktobra, što je označilo prekretnicu za Microsoft koji je ubrzao prelazak korisnika na Windows 11, stavljajući veštačku inteligenciju u centar svoje strategije za operativni sistem. Značajno ažuriranje počelo je da se uvodi na svim Windows 11 uređajima, donoseći novi niz funkcija Copilot asistenta koje su redefinisale način na koji korisnici komuniciraju sa računarima.

Isprva su najnapredniji Copilot alati bili dostupni samo na Copilot+ računarima ili za korporativne korisnike. Međutim, sredinom oktobra kompanija je omogućila Copilot Voice, Vision i Actions svim korisnicima Windows 11. Microsoft je takođe pokrenuo veliku reklamnu kampanju kako bi podigao svest o ovim novim mogućnostima, jasno usklađujući tajming sa talasom nadogradnje sa Windows 10.

Foto: Shutterstock

Copilot Voice dostupan svima

Microsoft je omogućio glasovno upravljanje AI asistentom, Copilot Voice, svim korisnicima Windows 11. Uz frazu “Hej, Copilot”, korisnici su mogli prirodno da komuniciraju sa svojim računarima. Ovo je bio najnoviji pokušaj da se glas uspostavi kao treći važan način unosa, pored miša i tastature.

Yusuf Mehdi, rukovodilac marketinga za potrošače u Microsoftu, naveo je da su korisnici češće koristili Copilot preko glasa nego kucanjem. Glasovni unos je, prema internim podacima kompanije, već stekao popularnost u zadacima kao što su diktiranje i transkripcija. Kompanija je naglasila da je glas zamišljen kao dodatak koji poboljšava, a ne zamenjuje postojeće načine unosa.

Foto: Shutterstock

Copilot Vision doneo kontekstualnu svest

Microsoft je takođe proširio pristup funkciji Copilot Vision, koja je omogućila AI asistentu da vidi šta je prikazano na ekranu korisnika. Prvobitno dostupna samo na Copilot+ računarima, funkcija je postala dostupna na svim Windows 11 uređajima, čak i onima bez specijalizovanih neuronskih procesora (NPU). Ovo je omogućilo većem broju korisnika da koriste AI vođstvo koje razume kontekst.

Copilot Vision se pokazao naročito korisnim za snalaženje u složenim softverskim okruženjima ili novim interfejsima. Asistent je mogao da istakne meni opcije, predloži akcije i pruži korak-po-korak uputstva koristeći plutajući alat nazvan “Highlights”. Bilo da su korisnici uređivali fotografije ili organizovali kalendar, Copilot Vision je dodavao intuitivnu i vizuelnu pomoć širom sistema.

Foto: Shutterstock

Copilot Actions doneo automatizaciju zadataka

Možda najvažnija funkcija koja je uvedena bila je Copilot Actions, koja je omogućila AI asistentu da direktno izvršava zadatke u aplikacijama i operativnom sistemu. Umesto da samo pokazuje gde se nešto nalazi, Copilot je mogao da preduzme radnje u ime korisnika, na primer, da primeni istu izmenu na više slika ili izvlači podatke iz dugih PDF dokumenata.

Microsoft je takođe prikazao funkciju Connectors, dostupnu Windows Insiderima. Ona je omogućila korisnicima da sa Copilot interfejsa lokalno izvršavaju radnje, kao što su otvaranje fajlova sa OneDrive-a, pristup mejlovima ili kreiranje prezentacija. Uz dozvole korisnika, Copilot je mogao da pristupi i upravlja aplikacijama trećih strana, poput Google kalendara i Gmail-a, pružajući praktičnu AI podršku na više platformi.

Foto: Shutterstock

AI je redefinisao Windows iskustvo

Sve ove nove funkcije ukazivale su na širu viziju Microsofta da “prepiše” Windows 11 oko AI tehnologije. Copilot se razvio iz jednostavnog asistenta u potencijalno centralni deo interfejsa, dizajniran da olakša zadatke u radu, kreativnosti i zabavi. Čak je i gejming dobio AI podršku jer je Copilot počeo da pruža pomoć u realnom vremenu u određenim igrama i uređajima.

Uprkos širokoj dostupnosti i reklamnoj kampanji, ostalo je neizvesno da li će korisnici zaista prihvatiti Copilot. Windows ekosistem je poznat po sporoj promeni navika, a mnogi korisnici još uvek nisu prešli sa Windows 10 na Windows 11. Da li će Copilot postati centralni deo svakodnevnog korišćenja računara ili će ostati neiskorišćen alat, ostalo je pitanje koje je još bilo otvoreno.