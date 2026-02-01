Slušaj vest

Kako automobili postaju sve pametniji, mnogi vlasnici i dalje ne znaju sve funkcije svojih vozila. Često nisu ni svesni da određene mogućnosti uopšte postoje. Zanimljiva priča stiže iz Švedske, gde je otkriveno da najčešći ključ za Volvo V70 ima funkciju koju većina vozača uopšte ne koristi, iako ključ drže u rukama svakog dana.

Koji automobili imaju ovu funkciju

Volvo V70
Volvo V70

Radi se o Volvo V70 modelima proizvedenim između 2007. i 2016. godine. Samo u Švedskoj postoji oko 260.000 ovih automobila, a V70 je ujedno i jedan od najrasprostranjenijih modela u zemlji, prenosi portal Carup.

Na ključu se nalazi dugme označeno slovom „i“. Ono obično pokazuje da li su vrata vozila zaključana ili otključana kada se pritisne dovoljno blizu automobila. Ako je aktiviran protivprovalni alarm, dugme će pri pritisku svetleti crvenom bojom, upozoravajući vlasnika.

Volvo V70
Volvo V70

Skrivena funkcija za detekciju prisustva u vozilu

Međutim, postoji i još jedna manje poznata funkcija. Dugme „i“ na ključu može da se koristi za proveru da li se neko nalazi u automobilu. Verovali ili ne Volvo V70 opremljen je senzorom koji detektuje otkucaje srca osobe u vozilu.

Ako dugme držite pritisnuto, svetla na ključu trepere u ritmu otkucaja srca detektovane osobe. Funkcija radi na udaljenosti od oko 100 metara, a omogućava vlasniku da na siguran način proceni da li je vozilo bezbedno za pristup.

