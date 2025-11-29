Apple laptopovi od sada i za "sirotinju"! Dolaze jeftini modeli zahvaljujući novim čipovima
Apple trenutno koristi čipove koje sam pravi i ostvaruje proizvodnju preko fabrike TSMC, ali izveštaji kažu da bi od 2027. godine Intel mogao da preuzme proizvodnju najosnovnijih (jeftinijih/entry‑level) verzija tih čipova.
Intel bi prema glasini koristio svoju novu proizvodnu metodu, nazvanu “18A proces” (što znači naprednu tehnologiju za pravljenje čipova), da proizvede „low‑end“ M‑seriju čipova koju Apple koristi u jeftinijim MacBook Air laptopima i iPad uređajima.
Zašto se Apple odlučio na ovaj korak?
Uz saradnju sa Intelom, Apple bi imao rezervnu opciju u slučaju da nešto krene naopako sa fabrikom koja sada proizvodi čipove, odnosno ne bi zavisio samo od jedne fabrike. Takođe, prelazak dela proizvodnje u SAD, gde je Intel, mogao bi da bude praktičan sa političkog i logističkog stanovišta.
Za Intel ovo može da bude veliki plus i znak da ponovo postaje važna firma za čipove, nakon što je izgubio mesto kod Apple‑a kad su oni krenuli sami da prave čipove. Intel bi vratio poverenje i dokazao da može da pravi pouzdane čipove i donese značajnu ulogu u industriji.
Napredna tehnologija kao ključ uspeha
Intel planira da koristi proces proizvodnje nazvan “18A”, što predstavlja vrlo modernu i naprednu tehnologiju, kako bi mogao pouzdano da napravi Apple‑ove čipove.
Apple je, kažu izveštaji, već potpisao tajni dogovor s Intelom i dobio kao alat tzv. PDK paket koji omogućava Intelu da počne da radi na tim čipovima. Prva verzija tog alata očekuje se početkom 2026.
Da li “Intel‑čipovani Apple” može da radi kao što sad rade “obični” Apple‑čipovi?
Čipovi koje bi Intel proizvodio, kažu izveštaji, nisu “top” tj. jaki, najskuplji, profesionalni modeli. Reč je o osnovnim / jeftinijim varijantama “M” čipova, namenjenim modelima kao što su osnovni MacBook Air i osnovni iPad Pro.
To znači da bi “Intel‑varijanta” čipa bila za osnovne zadatke kao što su surfovanje, gledanje video snimaka, tekstovi, tipičan rad na računaru i sl. Ne bi bila nužno namenjena onima kojima treba maksimalna brzina, snaga, grafika, obrada videa i kompleksne aplikacije.
Šta potencijalna saradnja znači za nas obične ljude
Ako ovaj plan zaživi, moguće je da u budućnosti vidimo nešto jeftinije i možda pristupačnije verzije MacBook Air‑a i iPada jer bi “jeftiniji” čipovi mogli da budu proizvedeni jeftinije, a Apple bi imao sigurniju proizvodnju.
Takođe, veća je verovatnoća da problemi u fabrikama ili politički problemi sa fabrikom u Aziji ne poremete dolazak novih modela. Sa druge strane, nemojte očekivati da vidite promene sutra: ako sve bude išlo po planu, prvi uređaji sa Intel‑napravljenim Apple čipom mogli bi da se pojave tek 2027. godine.
