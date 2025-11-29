Slušaj vest

Apple trenutno koristi čipove koje sam pravi i ostvaruje proizvodnju preko fabrike TSMC, ali izveštaji kažu da bi od 2027. godine Intel mogao da preuzme proizvodnju najosnovnijih (jeftinijih/entry‑level) verzija tih čipova.

Intel bi prema glasini koristio svoju novu proizvodnu metodu, nazvanu “18A proces” (što znači naprednu tehnologiju za pravljenje čipova), da proizvede „low‑end“ M‑seriju čipova koju Apple koristi u jeftinijim MacBook Air laptopima i iPad uređajima.

Foto: Shutterstock

Zašto se Apple odlučio na ovaj korak?

Uz saradnju sa Intelom, Apple bi imao rezervnu opciju u slučaju da nešto krene naopako sa fabrikom koja sada proizvodi čipove, odnosno ne bi zavisio samo od jedne fabrike. Takođe, prelazak dela proizvodnje u SAD, gde je Intel, mogao bi da bude praktičan sa političkog i logističkog stanovišta.

Za Intel ovo može da bude veliki plus i znak da ponovo postaje važna firma za čipove, nakon što je izgubio mesto kod Apple‑a kad su oni krenuli sami da prave čipove. Intel bi vratio poverenje i dokazao da može da pravi pouzdane čipove i donese značajnu ulogu u industriji.

Napredna tehnologija kao ključ uspeha

Intel planira da koristi proces proizvodnje nazvan “18A”, što predstavlja vrlo modernu i naprednu tehnologiju, kako bi mogao pouzdano da napravi Apple‑ove čipove.

Apple je, kažu izveštaji, već potpisao tajni dogovor s Intelom i dobio kao alat tzv. PDK paket koji omogućava Intelu da počne da radi na tim čipovima. Prva verzija tog alata očekuje se početkom 2026.

Foto: Shutterstock

Da li “Intel‑čipovani Apple” može da radi kao što sad rade “obični” Apple‑čipovi?

Čipovi koje bi Intel proizvodio, kažu izveštaji, nisu “top” tj. jaki, najskuplji, profesionalni modeli. Reč je o osnovnim / jeftinijim varijantama “M” čipova, namenjenim modelima kao što su osnovni MacBook Air i osnovni iPad Pro.

To znači da bi “Intel‑varijanta” čipa bila za osnovne zadatke kao što su surfovanje, gledanje video snimaka, tekstovi, tipičan rad na računaru i sl. Ne bi bila nužno namenjena onima kojima treba maksimalna brzina, snaga, grafika, obrada videa i kompleksne aplikacije.

Foto: Shutterstock

Šta potencijalna saradnja znači za nas obične ljude

Ako ovaj plan zaživi, moguće je da u budućnosti vidimo nešto jeftinije i možda pristupačnije verzije MacBook Air‑a i iPada jer bi “jeftiniji” čipovi mogli da budu proizvedeni jeftinije, a Apple bi imao sigurniju proizvodnju.

Takođe, veća je verovatnoća da problemi u fabrikama ili politički problemi sa fabrikom u Aziji ne poremete dolazak novih modela. Sa druge strane, nemojte očekivati da vidite promene sutra: ako sve bude išlo po planu, prvi uređaji sa Intel‑napravljenim Apple čipom mogli bi da se pojave tek 2027. godine.

