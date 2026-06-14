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Prema njegovim rečima, ukoliko Japan pod hitno ne promeni svoj smer i strategiju, rizikuje da u najskorijoj budućnosti postane obična veštačka inteligencija (AI) kolonija zapadnih i azijskih super-sila.

Ova pretnja nije nimalo naivna jer dolazi od čoveka koji je decenijama unazad nepogrešivo predviđao najveće tehnološke potrese u istoriji čovečanstva. Masajoši Son tvrdi da se planeta nalazi na istorijskoj prekretnici i da stara pravila igre više ne važe. Države koje zakasne u trci za razvojem sopstvenih moćnih sistema biće bukvalno zbrisane sa ekonomske mape i pretvorene u tehnološke robove modernog doba.

Foto: ChatGPT

Dramatični apeli najbogatijeg Azijata

Milijarder koji je nedavno ponovo izbio na čelo liste najbogatijih ljudi u Aziji zbog neverovatnog buma veštačke inteligencije, odlučio je da skine rukavice. On smatra da je japansko društvo u ovom trenutku previše konzervativno, presporo i nedovoljno agresivno kada je u pitanju prihvatanje novih tehnologija.

Dok Amerika i Kina ulažu stotine milijardi dolara u superinteligentne sisteme, Japan opasno kaska u mestu. Ovakva inertnost može skupo koštati zemlju koja je nekada bila simbol za tehnološki napredak i inovacije. Son upozorava da se ne sme dozvoliti situacija u kojoj će cela jedna nacija zavisiti od stranih tehnoloških platformi. Ako se to dogodi, stranci će kontrolisati sve – od privrede i industrije, pa sve do najsitnijih detalja iz svakodnevnog života građana.

Jedini način da se izbegne ovaj crni scenario jeste hitno buđenje domaće pameti i stvaranje moćnog, nezavisnog sistema. Zato je pokrenut brutalan projekat koji ima za cilj da ujedini sve ključne igrače na domaćem tržištu. Vremena je sve manje, a pritisak konkurencije iz inostranstva postaje prosto nepodnošljiv.

1/6 Vidi galeriju AI Foto: Gemini ilustracija, Shutterstock

Ujedinjenje giganata protiv američke i kineske pretnje

Kako bi se suprotstavio dominaciji stranih sila, SoftBank je pokrenuo formiranje moćnog domaćeg AI konzorcijuma. Više od 30 vodećih japanskih kompanija iz najrazličitijih sektora, uključujući hemijsku industriju, robotiku, automobile i elektroniku, hitno razmatra učešće u ovom projektu. Među gigantima koji pregovaraju o ulasku nalaze se i svetski poznata imena kao što su Fudžicu i Jaskava Elektrik.

Glavna ideja ovog mega-projekta jeste spajanje ogromne količine industrijskih podataka iz oblasti materijala i mašinstva. Ti dragoceni podaci bi se koristili za treniranje takozvane "fizičke veštačke inteligencije". To su napredni sistemi koji će samostalno, bez ikakve pomoći čoveka, upravljati složenim mašinama i industrijskim robotima u fabrikama.

Stručnjaci ističu da Japan u rukama ima jedno skriveno oružje koje Amerika i Kina nemaju u toj meri – vrhunsku tradiciju u preciznoj mehanici i proizvodnji mašina. Ako se ti podaci pametno iskoriste i spoje sa modernim algoritmima, zemlja ima šansu ne samo da se spasi sudbine kolonije, već i da preuzme vođstvo u novoj eri civilizacije.

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Dolazak superinteligencije brži nego što mislimo

Masajoši Son šokirao je javnost tvrdnjom da će se veštačka superinteligencija (ASI), koja je čak 10.000 puta pametnija od ljudskog mozga, pojaviti u narednih deset godina. On smatra da su trenutne prognoze mnogih svetskih naučnika previše konzervativne i da se evolucija tehnologije odvija svetlosnom brzinom.

Sistemi već sada sami projektuju sledeće, još naprednije modele, što proces ubrzava do neslućenih razmera. Milijarder slikovito objašnjava da je trenutni AI bum čak 50 puta veći i značajniji od čuvenog "dot-kom" buma sa početka 2000-ih godina, kada je internet eksplodirao. Ovo nije privremeni modni trend niti finansijski mehur koji će tek tako da pukne. Ovo je najveća tehnološka revolucija koju je čovečanstvo ikada iskusilo i niko ne može da je zaustavi.

Surova poruka za sve investitore i države glasi da će u ovoj borbi opstati samo pravi vernici i kreatori istinske vrednosti, dok će svi polovični igrači nestati sa scene. Zato SoftBank ne žali novac i ulaže stotine milijardi dolara širom sveta – od razvoja super-moćnih čipova kroz kompaniju Arm, pa sve do izgradnje masivnih data centara u Evropi i Americi.