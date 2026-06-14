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Iako je ovaj uređaj od samog početka reklamiran kao ponos američke proizvodnje i tehnologije, istina je potpuno drugačija imajući u vidu da je detaljna analiza otkrila da ovaj pametni telefon u sebi krije skoro identične delove kao jedan poznati model sa Tajvana.

Poznati svetski servis iFixit, zajedno sa novinarima medijske kuće NBC, odlučio je da rasklopi Trampov telefon do najsitnijih delova. Kako bi bili potpuno sigurni, oni su uradili i specijalno CT skeniranje unutrašnjosti telefona, a rezultati su šokirali javnost jer je raspored svih ključnih komponenti unutra pokazao zapanjujuću sličnost sa telefonom HTC U24 Pro.

1/5 Vidi galeriju Trump mobile Foto: Shutterstock, Trump Mobile / Ferrari / Profimedia

Šokantni eksperiment stručnjaka

Da stvar bude još gora, stručnjaci su rešili da odu korak dalje i sprovedu nesvakidašnji eksperiment. Oni su izvadili glavnu matičnu ploču iz HTC telefona i ubacili je pravo u kućište Trampovog modela. Uređaj je nakon toga upaljen bez ikakvih problema i radio je sasvim normalno, što dokazuje da je reč o istoj tehnologiji.

Naravno, između ova dva modela postoje neke sitne kozmetičke razlike kako kupci ne bi odmah primetili prevaru. Na Trampovom telefonu je malo pomerena pozicija blica, a otvori za zvučnik imaju drugačiji oblik. Takođe, ugrađena je za nijansu veća baterija koja se sklapa na Filipinima, dok su čipovi za memoriju nabavljeni od drugog prodavca.

Trampov pametni telefon - T1 Foto: Trump Mobile / Ferrari / Profimedia

Gde je nestao ponos Amerike?

Ovakvo otkriće je potpuno srušilo sve marketinške priče koje su pratile ovaj telefon od samog lansiranja. Naime, telefon je u početku agresivno reklamiran sa velikim natpisom da je napravljen u Americi. Kada su ljudi shvatili šta se dešava, ta priča je naglo ublažena pa se sada stidljivo pominje samo američki dizajn.

Stroga pravila u Sjedinjenim Američkim Državama jasno kažu da oznaku domaćeg proizvoda može nositi samo ono što je skoro u potpunosti napravljeno tamo. Za moderne telefone je to danas skoro nemoguće postići jer većina delova dolazi iz Azije i baš zbog toga je ova prevara sa prepakivanjem izazvala još veći bes kod prevarenih kupaca.

Foto: Shutterstock

Tajne fabrike i muk u firmi

Sve ukazuje na to da su oba ova telefona zapravo izašla sa istih fabričkih traka u Aziji. Velike fabrike često naprave jedan osnovni model telefona, a onda ga različite kompanije kupe, promene mu spoljnu masku i na njega stave svoj logo, što praktično znači da Trampov telefon nikako ne može da se predstavi kao nov, originalan ili domaći proizvod.

Povodom ovog velikog skandala, novinari su pokušali da stupe u kontakt sa čelnicima kompanije koja prodaje ovaj uređaj, međutim, iz firme povezane sa porodicom Tramp za sada vlada potpuni muk i niko ne želi da odgovori na optužbe.