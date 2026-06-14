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Vladimir Putin lično je potvrdio da Ruska Federacija pokreće agresivan i ubrzan program za jačanje svoje tajne niskoorbitalne satelitske grupe u svemiru.

Ova moćna nebeska mreža imaće samo jedan, ali jezivo precizan zadatak – da pruži direktnu i neprekidnu podršku kopnenim trupama u brutalnom uništavanju ukrajinskih bespilotnih letelica.

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Putinov odgovor Masku

Rat u Ukrajini je odavno prešao u digitalnu sferu, a ruski lider je rešio da jednom za svagda preuzme potpunu kontrolu nad nebom i pokaže svetu ko vlada modernim tehnologijama. Ova najava odjeknula je kao bomba u vojnim krugovima širom planete, jer direktno udara na monopol koji je do sada imao američki milijarder sa svojim satelitima.

Ruski predsednik je tokom istorijskog sastanka sa veteranima Specijalne vojne operacije otvoreno stavio do znanja da Moskva više neće tolerisati strano uplitanje iz orbite. Plan je već razrađen do najsitnijih detalja, a prve operativne jedinice su navodno već spremne za slanje u kosmos kako bi napravile potpuni preokret na terenu.

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Vojnici na frontu odmah dobijaju svemirsku podršku

Ruski predsednik je okupljenim herojima sa prve linije fronta preneo čvrsto uverenje da će obični vojnici u rovovima vrlo brzo osetiti konkretne i opipljive rezultate ovog ambicioznog projekta. Sistem je dizajniran tako da vojnicima pruža informacije u realnom vremenu, što znači da će svaka neprijateljska letelica biti uočena i locirana pre nego što uopšte stigne da nanese bilo kakvu štetu.

Ova odbrana biće neprobojni štit za rusku pešadiju koja se svakodnevno bori sa rojevima dronova-kamikaza. Pored odbrane, ova napredna svemirska mreža visoke tehnologije služiće i za stabilno, stopostotno upravljanje teškim ruskim bespilotnim letelicama na ogromnim udaljenostima.

Do sada su smetnje na vezama i elektronsko ometanje bili najveći neprijatelji operatera, ali Moskva sada razvija sopstveni kodirani sistem koji će biti potpuno imun na zapadne sisteme ometanja. To praktično znači da će ruski teški dronovi moći da prodiru duboko iza neprijateljskih linija sa hirurškom preciznošću.

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Ruski klon ostavlja Starlink u prašini

Vladimir Putin je posebno naglasio da novi ruski sistem u bliskoj budućnosti uopšte neće zaostajati za američkom satelitskom mrežom Starlink. Šta više, ruski inženjeri su dobili naređenje da naprave mrežu koja će u pojedinim ključnim segmentima biti znatno bolja, brža i otpornija na sajber napade nego Maskova skalamerija.

Moskva želi potpunu dominaciju u niskoj orbiti, a ruski naučnici rade danonoćno kako bi nadmašili zapadnu tehnologiju.

„Nadam se da ćete to na zemlji uskoro osetiti“, poručio je Putin veteranima, stavljajući tačku na sve spekulacije o tome u kojoj fazi se nalazi ovaj projekat. Projekat je uveliko ušao u fazu realizacije, a ruska vojna industrija radi u tri smene kako bi se lansiranje satelita obavilo u rekordnom roku. Kremlj je svestan da u uslovima modernog ratovanja onaj ko kontroliše protok informacija i zaštićenu komunikaciju drži ključ pobede u rukama.

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Udarac na Maskovu imperiju i dominaciju Zapada

Ovaj radikalan korak Kremlja predstavlja direktan i otvoren pokušaj da se neutrališe tehnološka prednost koju su ukrajinske snage do sada imale na terenu zahvaljujući satelitima Ilona Maska. Starlink je mesecima unazad bio glavna kičma ukrajinske vojske za koordinaciju napada i navođenje artiljerije, ali ruski vojni vrh je rešio da toj dominaciji stane na put. Rusija stvara sopstveni autonomni satelitski internet koji će prekinuti zavisnost od bilo kakvih spoljnih faktora.

Ubrzavanje ovog programa jasno pokazuje da je Moskva izvukla surove pouke iz dosadašnjeg toka sukoba na frontu. Ruska vojna industrija se munjevitom brzinom prilagođava zahtevima modernog, digitalizovanog bojišta 21. veka gde sekunde odlučuju o životu i smrti. Nova konstelacija satelita povezaće komandne centre i vojnike na terenu u neraskidivu mrežu, čime će se brzina reagovanja ruske artiljerije i avijacije podići na maksimalan nivo.