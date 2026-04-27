Beograd će ovog leta postati centar svetskog borilačkog sporta! UFC, vodeća MMA organizacija na planeti, zvanično je potvrdila – prvi put u istoriji dolazi u Srbiju.

Spektakl pod nazivom „UFC Fight Night Belgrade“ biće održan u subotu, 1. avgusta, u Beogradskoj areni, a očekuje se pravi borilački vatromet pred prepunim tribinama.

Ovo će ujedno biti jedan od najvećih sportskih događaja godine u našoj zemlji, a publika će imati priliku da uživo gleda neke od najboljih boraca sveta.

Srbi već imaju ozbiljna imena u UFC-u! Uroš Medić, trenutno 13. izazivač u velter kategoriji, beleži skor 13-3, dok je Duško Todorović (13-6), koji je ugovor izborio kroz čuvenu „Dana White’s Contender Series“, poznat po svom agresivnom stilu. Tu je i Aleksandar Rakić, 12. izazivač u poluteškoj kategoriji, koji već godinama važi za jednog od najopasnijih boraca u diviziji.

Predsednik MMA saveza Srbije Luka Nikolić nije krio oduševljenje:

- Ovo je ogroman korak za naš sport! Srbija je pokazala da ima i borce i publiku za najveću scenu. UFC u Beogradu je kruna dugogodišnjeg rada - rekao je Nikolić.

Veliki dogovor Foto: MMA SAVEZ SRBIJE

Sa druge strane, prvi čovek UFC-a Dejna Vajt poručio je kratko i jasno:

- Oduvek sam želeo da dovedem UFC svuda u svetu - Srbija je sledeća. Vidimo se u Beogradu! Priredićemo vrhunske borbe, poručio je Vajt.

UFC je do sada dolazio u Evropu više od 50 puta, međutim, Srbija je tek 12. zemlja sa Starog kontinenta koja će ugostiti najbolje MMA borce na svetu.

NIJE KRAJ – STIŽE I "ŠAMARANJE"

Tokom iste nedelje, Beograd će ugostiti i „Power Slap“, sve popularniji format takmičenja u šamaranju koji ruši rekorde gledanosti!

Događaj „Power Slap 22“ zakazan je za 30. jul u Areni, a organizatori najavljuju pravi spektakl i atmosferu kakva se retko viđa.

- Ovo će biti istorijski trenutak za Evropu i Srbiju - poručio je direktor organizacije Frenk Lamicela.

